美期回吐及油價續挫，港股全日收２４３３０軟４９點

《經濟通通訊社２０日專訊》上周五（１７日）市場開始憧憬美國重啟經濟，刺激美股三大

指數均高收，加上有消息指中國「兩會」將於５月下旬舉行，刺激港股今早高開開１２３點，報

２４５０３點，惟已是全日最高位。其後，亞洲時段美股三大指數期貨回吐以及紐約期油曾急瀉

兩成創近２１年低位，拖累港股由升轉跌，最多曾倒跌１５５點低見２４２２５點。未幾，人行

一如市場預期下調ＬＰＲ利率，加上中資電訊股及匯控（００００５）表現靠穩令港股再度回升

。然而，下午市開始港股走勢反覆，美股三大指數期貨持續走低，最終港股全日收報２４３３０

點，跌４９點或跌０﹒２０％，主板成交８９８﹒４６億元減３４﹒９％。國企指數報９８２４

點，升９點或升０﹒０９％。

Ａ股高收，上證綜合指數報２８４７點，升８點或升０﹒３１％。深證成分指數報

１０５９１點，升６３點或升０﹒６１％，總成交５０７２﹒６７億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）跌０﹒２４％，報４０８﹒６元；匯控（００００５）升

１﹒３９％，報４０﹒０５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒６２％，報７２﹒１５元；中國

移動（００９４１）升１﹒１６％，報６１元；香港交易所（００３８８）跌１﹒１３％，報

２４４﹒２元。



＊醫療相關股續落鑊，愛康醫療飆９％創新高＊



醫療相關股本日再落鑊兼普遍破頂。國家藥品監督管理局（ＮＭＰＡ）正式批准了愛康醫療

（０１７８９）「金屬３Ｄ打印定制化頸椎融合體」的上市申請，愛康醫療飆８﹒７２％，報

２２﹒４５元，盤中高見２２﹒６元兼創新高；春立醫療（０１８５８）飆１３﹒４％，報

４６﹒０５元，盤中高見４６﹒１元創歷史高位；微創醫療（００８５３）漲４﹒７５％，報

１８﹒１元；啟明醫療（０２５００）升３﹒０６％，報５５﹒５元；平安好醫生

（０１８３３）急抽８﹒９６％，報１０４﹒６元，盤中高見１０４﹒８元兼破頂；阿里健康

（００２４１）升４﹒４５％，報１７﹒３６元，盤中高見１７﹒３８元破頂。

國家發展改革委創新和高技術發展司司長伍浩在例行新聞發布會上透露，要抓好項目建設，

包括加快推動５Ｇ網絡部署，促進光纖寬帶網絡的優化升級，加快全國一體化大數據中心建設；

穩步推進傳統基礎設施的「數字＋」「智能＋」升級，５Ｇ概念股造好。京信通信

（０２３４２）揚４﹒７３％，報３﹒５４元；中國鐵塔（００７８８）漲１﹒７３％，報

１﹒７６元；中興通訊（００７６３）升１﹒２６％，報２４﹒１５元；中通服（００５５２）

無升跌，報５﹒７６元；長飛光纖光纜（０６８６９）升０﹒７９％，報１５﹒３元。

生物科技股普遍逆市造好。康希諾生物（０６１８５）飆８﹒４％，報１３６﹒８元；信達

生物（０１８０１）抽高５﹒８５％，報３５﹒３元；藥明康德（０２３５９）升４﹒６６％，

報１１０元；康龍化成（０３７５９）升３﹒８４％，報５６﹒７５元；。



＊傳購維珍澳洲航空，三大中資航空普遍造好＊



據外電報道，內地三大中資航空，包括南航（０１０５５）、東航（００６７０）及國航

（００７５３）正在商討是否收購陷入財困的維珍澳洲航空。航空股普遍走高。南航漲

２﹒８６％，報３﹒６元；國航揚２﹒０８％，報５﹒３９元；東航升２﹒３７％，報３﹒０２

元；中銀航空租賃（０２５８８）升６﹒７５％，報５３元。

高盛上周五（１７日）發表最新報告預計，蘋果第二季手機出貨量將驟降３６％，因為全球

多國採取封鎖措施遏制疫情蔓延。手機設備股繼續走軟。舜宇（０２３８２）軟０﹒６２％，報

１１２﹒３元；瑞聲（０２０１８）跌１﹒６６％，報３８﹒５５元；丘鈦科技（０１４７８）

跌０﹒６６％，報９﹒１元；比亞迪電子（００２８５）升１﹒８３％，報１６﹒７元；富智康

集團（０２０３８）跌２﹒１７％，報０﹒９元。

據本地傳媒報道，今年１月至今新盤市場累錄約１０３宗撻訂，本地地產股普遍回吐。新鴻

基地產（０００１６）挫２﹒９４％，報１０５﹒７元為表現最差藍籌；恆基地產

（０００１２）走低１﹒０９％，報３１﹒９元；新世界發展（０００１７）跌０﹒１１％，報

９﹒０１元；信和置業（０００８３）跌１﹒１５％，報１０﹒３６元；長江基建

（０１０３８）跌０﹒７３％，報４７﹒４元。（ｋｓ）

