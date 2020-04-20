《鍾之日記》ＬＰＲ降幅大，Ａ場創五周高

《鍾之日記》４月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中國首季ＧＤＰ同比下降６﹒８％首現負增長，中共中央政治局於數據公布當日（１７日）

立即召開會議，為刺激經濟落重招，會議最大關注點是首次提出「六保」－－保居民就業、保基

本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉。而為了「六保」乃

至確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會，會議強調要利用「更大的」宏觀政

策力度，積極財政政策要更加積極有為，罕有明確提及「降息」，又將「適度提高赤字率」去掉

「適度」二字，分析料今年的赤字率可達３﹒５％，發行抗疫特別國債，增加地方政府專項債券

（財政部已最新提出擬再下達１萬億地方專項債額度，５月底前完成發行）。

中央救經濟決心滿滿，人行今日亦如期下調４月貸款市場報價利率（ＬＰＲ），一年期ＬＰ

Ｒ下調２０基點至３﹒８５％，五年期以上ＬＰＲ亦下調１０基點至４﹒６５％，下調的幅度更

是自去年８月改革ＬＰＲ形成機制以來最大。



＊Ａ場三連升，港股走勢反覆＊



祖國股市今日三連升，滬綜指收升０﹒５％，報２８５２﹒５５點，為逾五周高位，深成指

升０﹒８９％。兩市全日成交６１７３億元人民幣，較上周五（１７日）減少１６﹒６％。

滬深股市今早窄幅升，唯獨滬深３００離奇暴挫超過２％，跌幅並不合理，而同樣出現異常

的還有中證１０００、全指醫藥等部分跨市場指數。上交所下午開市時公告，此次異常顯示因周

末跨市場指數計算系統升級所致，對此表歉意。滬深３００午後恢復正常，收升０﹒３６％。

有消息指全國「兩會」將於５月下旬舉行，刺激港股今早高開開１２３點，報２４５０３點

，惟已是全日最高位。其後，亞洲時段美股三大指數期貨回吐以及紐約期油曾急瀉兩成創近

２１年低位，拖累港股由升轉跌，最多曾倒跌１５５點，下午市開始港股走勢反覆，美股三大指

數期貨持續走低，最終港股全日收報２４３３０點，跌４９點或跌０﹒２０％，主板成交

８９８﹒４６億元減３４﹒９％。



＊ＬＰＲ調降符預期，惟內銀內房不討好＊



人行今日一如市場預期下調ＬＰＲ報價，而且下調的幅度更是自去年８月改革ＬＰＲ形成機

制以來最大。然而，市場異口同聲認為，ＬＰＲ未來仍有調降空間。

此前，人行已先後下調逆回購和ＭＬＦ利率２０個基點，即加碼後的貨幣政策力度已全部向

貸款市場傳導。中信證券固定收益首席研究員明明認為，在降成本目標下，ＬＰＲ報價仍處在下

行的通道之中，後續ＬＰＲ要繼續下行則需要進一步降息，包括再度調整公開市場操作利率和存

款基準利率。

對於銀行業方面，近期貨幣市場資金利率下降無法彌補銀行淨息差收窄帶來的利潤損失，專

家料未來貸款利率下行銀行體系也將持續向實體經濟讓利。內銀股今日因而承壓，青島銀行

（０３８６６）挫３﹒２％，交通銀行（０３３２８）跌１﹒２％，招行（０３９６８）、中信

銀行（００９９８）亦雙雙軟１﹒１％。

與房貸利率掛勾的五年期以上ＬＰＲ下調１０基點，降幅低於一年期，中國指數研究院指，

這表明中央堅持「房住不炒」定位不變。另方面，人行深圳市中心支行據悉下發通知，緊急自查

房抵經營貸資金違規流入房地產市場情況。內房股低走，龍光地產（０３３８０）挫２﹒８％，

中國恆大（０３３３３）跌２﹒６％，華潤置地（０１１０９）跌２％。



＊國產三鐵鳥傳有意購維珍澳洲，航空業洗牌現變局＊



維珍澳洲航空因疫情出現資金周轉困難，據報維珍澳洲航空董事會將開會宣布準備進入自願

接管程序，目前澳洲聯邦政府向維珍澳洲提供１﹒６５億澳元援助，讓公司營運部分國內航線。

維珍澳洲擁有９８個機隊，通航城市達到５６個，是澳洲第二大航空公司。

據外電報道，內地三大中資航空正在商討是否收購維珍澳洲，不過暫時未有正式方案提出，

且有關交易需通過外國投資審查委員會批准。

翻查資料，維珍澳洲股東除了英國維珍集團、阿提哈德航空及新加坡航空，還包括中資的南

山集團及海航集團。

南方航空（０１０５５）今日升２﹒９％，東方航空（００６７０）升２﹒４％，中國國航

（００７５３）升２﹒１％。

人民幣中間價今日反彈，惟即期匯率（ＣＮＹ）未跟隨，今早低開３５點子，其後一度倒升

５３報７﹒０７１１。不過尾盤升勢減弱，最終收報７﹒０７５５僅升９點。瑞穗銀行亞洲首席

策略師張建泰表示，人民幣溫和下跌至７﹒０８水平，表明市場快速消化了中國經濟數據的影響

；雖然ＧＤＰ首現負增長令人擔憂，但市場似乎並沒有太過意外，因投資者在工業生產反彈跡象

中尋找一線希望。



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式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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