【抗疫維穩】政治局：以更大政策力度對沖疫情，提高赤字率發國債

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中國首季ＧＤＰ同比下降６﹒８％首現負

增長。中共中央政治局於數據公布當日（１７日）召開會議，國家主席習近平主持。會議指出當

前經濟發展面臨的挑戰前所未有，財政和貨幣政策要同時發力，以更大的宏觀政策力度對沖疫情

影響。



＊提高赤字率，引導利率下行＊



會議指出，今年一季度極不尋常，突如其來的新冠肺炎疫情對中國經濟社會發展帶來前所未

有的衝擊，在常態化疫情防控中經濟社會運行逐步趨於正常，生產生活秩序加快恢復。

會議指出，要以更大的宏觀政策力度對衝疫情影響。積極的財政政策要更加積極有為，提高

赤字率，發行抗疫特別國債，增加地方政府專項債券，提高資金使用效率，真正發揮穩定經濟的

關鍵作用。穩健的貨幣政策要更加靈活適度，運用降準、降息、再貸款等手段，保持流動性合理

充裕，引導貸款市場利率下行，把資金用到支持實體經濟特別是中小微企業上。



＊推進減稅降費，把高校畢業生就業作為重中之重＊



會議強調，要積極擴大國內需求。要釋放消費潛力，做好復工復產、復商復市，擴大居民消

費，適當增加公共消費。要積極擴大有效投資，實施老舊小區改造，加強傳統基礎設施和新型基

礎設施投資，促進傳統產業改造升級，擴大戰略性新興產業投資。要調動民間投資積極性。要支

持企業出口轉內銷。要著力幫扶中小企業渡過難關，加快落實各項政策，推進減稅降費，降低融

資成本和房屋租金，提高中小企業生存和發展能力。要保持中國產業鏈供應鏈的穩定性和競爭力

，促進產業鏈協同復工復產達產。要切實做好民生保障工作，加大脫貧攻堅力度，復工復產中優

先使用貧困地區勞動力，確保如期全面完成脫貧攻堅任務。

要抓好重點行業、重點人群就業工作，把高校畢業生就業作為重中之重。中國糧食安全有充

分保障，要抓好農業生產和重要副食品保供穩價，夯實農業基礎。要繼續打好污染防治攻堅戰。

要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，促進房地產市場平穩健康發展。

