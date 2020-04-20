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即市新聞

20/04/2020 09:07

【新冠肺炎】北京明確對八類人員核酸檢測，檢測機構增至５０所

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》北京市衛健委新聞發言人高小俊表示，近
日，北京疫情防控領導小組印發工作方案，明確對八類人員實施核酸檢測。目前，全市核酸檢測
機構已由２月初的１７所增至５０所，可適應當前檢測需求。
　　一是新冠肺炎病例和密切接觸者。對本市新冠肺炎確診病例、疑似病例、出院第２周和第４
周的復診和隨訪患者、病例的密切接觸者進行核酸檢測。
　　二是發熱門診就診人員。對發熱門診就診人員全部進行核酸檢測。
　　三是急需住院治療患者。對有流行病學關聯和呼吸道症狀的患者在住院前進行核酸檢測。
　　四是經北京口岸入境人員。經北京口岸入境人員全部進行核酸檢測。對在京外第一入境點隔
離觀察未滿１４天解除隔離觀察到京人員進行核酸檢測。
　　五是武漢返京即將解除隔離觀察人員。武漢返京人員在京隔離期滿前，需要復檢核酸。
　　六是中央和國家機關出差返京人員。在京中央和國家機關工作人員公務出差至國內低風險地
區返京後隔離觀察並進行核酸檢測。
　　七是外地來京入住酒店賓館人員。外地來京人員須持當地７天內核酸檢測陰性證明。對復工
復產中來京從事商務活動而當地又無法進行檢測的人員可入住各區指定的酒店賓館並進行核酸檢
測。
　　八是高三初三外地返京和入境進京師生員工。高三初三年級外地返京和入境進京師生員工須
全部隔離觀察１４天，並進行核酸檢測。
　　截至４月１８日，北京無新增報告境外輸入新冠肺炎確診病例、疑似病例和無症狀感染者，
累計報告境外輸入確診病例１７４例。全市有１５個區已連續２６天以上無本地報告新增確診病
例，唯根據國務院的疫情風險等級查詢小程序，北京朝陽區現時屬於高風險地區。

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