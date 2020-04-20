【政策解讀】專家：今年財政赤字率突破３％勢在必行

《經濟通通訊社２０日專訊》中共中央政治局上周五（１７日）召開會議指出，積極的財政

政策要更加積極有為。其中包括提高赤字率、發行特別國債、增加地方專項債三箭齊發。但是，

相較此前「適當」提高財政赤字率的論述，本次會議刪掉了「適當」二字。



＊赤字率有可能達到甚至超過３﹒５％＊



對此，專家認為，今年財政赤字率突破３％勢在必行，有可能達到甚至超過３﹒５％。中國

人民大學財稅研究所首席教授朱青測算，如果按１００萬億元（人民幣．下同）ＧＤＰ規模計算

，赤字率提高１個百分點，就能夠釋放出一萬億元人民幣的財政資金。

從具體政策措施來看，會議明確了特別國債投向的方向－－抗疫。市場普遍預計，特別國債

的發行額度在萬億元，而專項債規模將超過３萬億元。按照此次會議做出的部署，政府借債籌集

的資金將用於國內需求和有效投資「兩擴大」。

國內需求方面，會議提出要「適當增加公共消費」，而此前相關措辭是「合理增加」。公共

消費的支付主體是政府部門，政府在疫情防控期間對患者醫療方面的支出就屬於公共消費，平時

對城市公交系統的補貼也屬於公共消費。

數據顯示，如果將２０２０年的公共消費率提升２個百分點至１６﹒７％（接近世界平均水

平），相當於需要增加２萬億元政府財政支出，作為提升居民社會公共服務的支出。



＊全年減稅規模可能超過１﹒６萬億元＊



在擴大投資方面，會議提出要「加強傳統基礎設施和新型基礎設施投資」，這被業內視為新

一輪基建即將啟動的信號。在長期從事基建投資研究的北京明樹數據科技有限公司高級研究員楊

曉懌看來，基建投資一直是中國固定資產投資中的重要組成部分，新基建雖好，但體量終究有限

；必須讓傳統基建與新基建相互結合，才能起到「穩投資」的作用。

另外，此次會議也提出「推進減稅降費」，而此前相關表述則是「落實好各項減稅降費政策

」。中國財政預算績效專委會副主任委員張依群表示，這意味著未來還可能會有階段性的、針對

性的減稅降費舉措出台，並延續到全年。全年減稅規模甚至可能超過此前預計的１﹒６萬億元。

（ｌｃ）

