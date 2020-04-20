【新冠肺炎】全國昨確診１２宗境外輸入佔８宗，內蒙現本土病例

《經濟通通訊社２０日專訊》據國家衛健委最新通報，４月１９日全國報告新增確診病例

１２宗，其中境外輸入個案佔８宗，４宗為本土病例，包括黑龍江３宗，內蒙古１宗。昨無新增

死亡及疑似病例；新增治癒出院病例２２宗。

截至４月１９日，全國累計確診病例８２７４７宗，累計死亡人數４６３２人；現有確診病

例１０３１宗，其中重症８１宗；現有疑似病例４３宗；累計治癒出院病例７７０８４宗。

境外輸入現有確診病例８４１宗，其中重症病例４３宗，現有疑似病例３９宗。累計確診病

例１５８３宗，累計治癒出院病例７４２宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例１４９０宗，香港單日再新增２宗至１０２５宗（６０２

人出院，４人死）；澳門維持４５宗（２０人出院）；台灣４２０宗（１８９人出院，６人死）

。

湖北省無新增確診病例，全省累計確診６８１２８宗；亦無新增死亡病例，全省累計死亡病

例４５１２宗；新增治癒出院病例４宗，累計至６３５１１宗；現有確診病例１０５宗，其中重

症病例２０宗。目前沒有疑似病例。



＊新增無症狀感染者４９人＊



全國昨天新增無症狀感染者４９人，其中境外輸入個案僅佔５人。當日無患者轉為確診病例

。當日解除隔離５８人。目前尚在醫學觀察共有９９０名無症狀感染者，其中境外輸入佔１８４

人。（ａｃ）

