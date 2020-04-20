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20/04/2020 09:13

【新冠肺炎】全國昨確診１２宗境外輸入佔８宗，內蒙現本土病例

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據國家衛健委最新通報，４月１９日全國報告新增確診病例
１２宗，其中境外輸入個案佔８宗，４宗為本土病例，包括黑龍江３宗，內蒙古１宗。昨無新增
死亡及疑似病例；新增治癒出院病例２２宗。
　　截至４月１９日，全國累計確診病例８２７４７宗，累計死亡人數４６３２人；現有確診病
例１０３１宗，其中重症８１宗；現有疑似病例４３宗；累計治癒出院病例７７０８４宗。
　　境外輸入現有確診病例８４１宗，其中重症病例４３宗，現有疑似病例３９宗。累計確診病
例１５８３宗，累計治癒出院病例７４２宗。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１４９０宗，香港單日再新增２宗至１０２５宗（６０２
人出院，４人死）；澳門維持４５宗（２０人出院）；台灣４２０宗（１８９人出院，６人死）

　　湖北省無新增確診病例，全省累計確診６８１２８宗；亦無新增死亡病例，全省累計死亡病
例４５１２宗；新增治癒出院病例４宗，累計至６３５１１宗；現有確診病例１０５宗，其中重
症病例２０宗。目前沒有疑似病例。

＊新增無症狀感染者４９人＊

　　全國昨天新增無症狀感染者４９人，其中境外輸入個案僅佔５人。當日無患者轉為確診病例
。當日解除隔離５８人。目前尚在醫學觀察共有９９０名無症狀感染者，其中境外輸入佔１８４
人。（ａｃ）

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