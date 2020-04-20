【人行操作】４月１年期ＬＰＲ下調２０基點，５年期下調１０基點

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布下調４月貸款市場報價利率（ＬＰＲ），４月一
年期ＬＰＲ下調２０基點至３﹒８５％，３月為４﹒０５％。４月五年期以上ＬＰＲ亦下調１０
基點至４﹒６５％，３月為４﹒７５％。
人行在２月曾調整ＬＰＲ利率，當時１年期、５年期以上ＬＰＲ報價分別下行１０個基點和
５個基點。（ａｃ）
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