  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/04/2020 14:10

【人行操作】東方金誠：ＬＰＲ調降反映幣策力度已向貸款市場傳導

　　《經濟通通訊社２０日專訊》東方金誠首席宏觀分析師王青分析認為，本月一年期貸款市場
報價利率（ＬＰＲ）下行幅度達到２０個基點，比２月時的調整幅度為大，與ＭＬＦ降息幅度相
同，這意味著加碼後的貨幣政策力度已全部向貸款市場傳導。鑒於當前新發放貸款已主要轉向以
ＬＰＲ為參考基礎定價，預計貸款利率也將出現加速下行態勢，從而落實３月２７日、４月１７
日中央政治局會議關於「引導貸款市場利率下行」的要求。
　　對此，王青表示，１５日進行的ＭＬＦ利率下調意味著本次ＬＰＲ報價基礎已經下行，而且
人行逆回購利率下調後，銀行在貨幣市場的邊際資金成本也在下降，因此本月ＬＰＲ報價隨之下
行屬「順理成章」。本次主要針對居民房貸的５年期以上品種下調也符合市場預期。
　　在樓市方面，王青指出，近期貨幣政策持續降息降準，市場易於形成樓價上漲的預期，而且
個別地區已開始出現這種苗頭。他又認為，從穩房價、控制系統性金融風險角度出發，接下來一
段時間各地限購、限售、限貸等房地產調控措施不會全面放鬆。同時為支持住房剛性需求，拉動
房地產銷售和投資，適度下調房貸利率或是當前的主要政策選擇。

＊ＬＰＲ報價仍有下行空間，未來銀行體系將繼續向實體經濟讓利＊

　　王青預計，下一步包括ＭＬＦ利率在內的政策利率體系還將趨勢性下移，短期內ＬＰＲ報價
仍有下行空間，不排除在第二季內再度下行。鑒於銀行存款成本剛性很強，他判斷，在ＣＰＩ同
比漲幅回落至３﹒０％以下之前，人行下調存款基準利率的概率不大，近期貨幣市場資金利率下
降無法彌補銀行淨息差收窄帶來的利潤損失，即未來貸款利率下行銀行體系也將持續向實體經濟
讓利。（ａｃ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道20/04/2020
《本港樓市》團結基金指官僚程序令供應續惡化　未來落成量陷谷底
生財有道20/04/2020
《開市Good Morning》溫傑：高位買入期油ETF先持有
FOCUS20/04/2020
【FOCUS】政治局轉向保底 「活下去」最大優先
中國故事20/04/2020
【上海特寫】上海增加土地供應促投資 惟競爭激烈房企購地趨保守
興證快訊20/04/2020
股市反彈
生財有道17/04/2020
《股市一周》憧憬美重啟經濟 港股全周反覆升79點 創一個月高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 百力營造工程有限工司派發口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金