【人行操作】東方金誠：ＬＰＲ調降反映幣策力度已向貸款市場傳導

《經濟通通訊社２０日專訊》東方金誠首席宏觀分析師王青分析認為，本月一年期貸款市場

報價利率（ＬＰＲ）下行幅度達到２０個基點，比２月時的調整幅度為大，與ＭＬＦ降息幅度相

同，這意味著加碼後的貨幣政策力度已全部向貸款市場傳導。鑒於當前新發放貸款已主要轉向以

ＬＰＲ為參考基礎定價，預計貸款利率也將出現加速下行態勢，從而落實３月２７日、４月１７

日中央政治局會議關於「引導貸款市場利率下行」的要求。

對此，王青表示，１５日進行的ＭＬＦ利率下調意味著本次ＬＰＲ報價基礎已經下行，而且

人行逆回購利率下調後，銀行在貨幣市場的邊際資金成本也在下降，因此本月ＬＰＲ報價隨之下

行屬「順理成章」。本次主要針對居民房貸的５年期以上品種下調也符合市場預期。

在樓市方面，王青指出，近期貨幣政策持續降息降準，市場易於形成樓價上漲的預期，而且

個別地區已開始出現這種苗頭。他又認為，從穩房價、控制系統性金融風險角度出發，接下來一

段時間各地限購、限售、限貸等房地產調控措施不會全面放鬆。同時為支持住房剛性需求，拉動

房地產銷售和投資，適度下調房貸利率或是當前的主要政策選擇。



＊ＬＰＲ報價仍有下行空間，未來銀行體系將繼續向實體經濟讓利＊



王青預計，下一步包括ＭＬＦ利率在內的政策利率體系還將趨勢性下移，短期內ＬＰＲ報價

仍有下行空間，不排除在第二季內再度下行。鑒於銀行存款成本剛性很強，他判斷，在ＣＰＩ同

比漲幅回落至３﹒０％以下之前，人行下調存款基準利率的概率不大，近期貨幣市場資金利率下

降無法彌補銀行淨息差收窄帶來的利潤損失，即未來貸款利率下行銀行體系也將持續向實體經濟

讓利。（ａｃ）

