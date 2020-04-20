  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/04/2020 13:04

【數據解讀】財政部：多重因素影響首季財政收支雙降，料二季仍降

　　《經濟通通訊社２０日專訊》受新冠肺炎疫情等多重因素影響，今年一季度財政收支同比均
出現不同程度下降。１－３月，全國一般公共預算收入４５９８４億元（人民幣．下同），同比
下降１４﹒３％，一般公共預算支出５５２８４億元，同比下降５﹒７％。
　　財政部負責人表示，全國財政收入下降受多重因素疊加影響。一是受新冠肺炎疫情影響稅基
減少，以及為支持疫情防控保供、企業紓困和復工復產採取減免稅、緩稅等措施，拉低全國財政
收入增幅約１０個百分點。

＊安排疫情防控資金１４５２億元＊

　　二是，鞏固減稅降費成效，增值稅翹尾減收效果持續釋放，拉低全國財政收入增幅約５個百
分點。此外，為了讓各地疫情防控經費得到保障，各級財政共安排疫情防控資金１４５２億元。
同時為幫助各地做好困難群眾兜底保障工作，財政部進一步加大了對困難群眾的保障力度，截至
目前，中央財政累計下達困難群眾救助補助資金１５６０億元，已超過去年的實際執行數，積極
支持各地切實保障好困難群眾的基本生活。

＊二季度財政收入料仍呈下降態勢＊

　　財政部國庫支付中心主任劉金雲表示，展望二季度，受國際國內新冠肺炎疫情形勢發展變化
影響，財政收入仍呈下降態勢。但隨著中國生產生活秩序加快恢復，復工復產正在逐步接近或達
到正常水平，財政收入降幅會逐步收窄。（ｃｔ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道20/04/2020
《開市Good Morning》溫傑：高位買入期油ETF先持有
FOCUS20/04/2020
【FOCUS】政治局轉向保底 「活下去」最大優先
中國故事20/04/2020
【上海特寫】上海增加土地供應促投資 惟競爭激烈房企購地趨保守
興證快訊20/04/2020
股市反彈
生財有道17/04/2020
《股市一周》憧憬美重啟經濟 港股全周反覆升79點 創一個月高
生財有道17/04/2020
《嚟緊炒D乜》丘鈦科技銷售數據不俗 一旦向上突破即進無阻力區
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 百力營造工程有限工司派發口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金