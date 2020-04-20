【數據解讀】財政部：多重因素影響首季財政收支雙降，料二季仍降

《經濟通通訊社２０日專訊》受新冠肺炎疫情等多重因素影響，今年一季度財政收支同比均

出現不同程度下降。１－３月，全國一般公共預算收入４５９８４億元（人民幣．下同），同比

下降１４﹒３％，一般公共預算支出５５２８４億元，同比下降５﹒７％。

財政部負責人表示，全國財政收入下降受多重因素疊加影響。一是受新冠肺炎疫情影響稅基

減少，以及為支持疫情防控保供、企業紓困和復工復產採取減免稅、緩稅等措施，拉低全國財政

收入增幅約１０個百分點。



＊安排疫情防控資金１４５２億元＊



二是，鞏固減稅降費成效，增值稅翹尾減收效果持續釋放，拉低全國財政收入增幅約５個百

分點。此外，為了讓各地疫情防控經費得到保障，各級財政共安排疫情防控資金１４５２億元。

同時為幫助各地做好困難群眾兜底保障工作，財政部進一步加大了對困難群眾的保障力度，截至

目前，中央財政累計下達困難群眾救助補助資金１５６０億元，已超過去年的實際執行數，積極

支持各地切實保障好困難群眾的基本生活。



＊二季度財政收入料仍呈下降態勢＊



財政部國庫支付中心主任劉金雲表示，展望二季度，受國際國內新冠肺炎疫情形勢發展變化

影響，財政收入仍呈下降態勢。但隨著中國生產生活秩序加快恢復，復工復產正在逐步接近或達

到正常水平，財政收入降幅會逐步收窄。（ｃｔ）

