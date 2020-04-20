  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/04/2020 12:02

【數據解讀】發改委：首季經濟負增長不具有歷史可比性

　　《經濟通通訊社２０日專訊》今年一季度中國國內生產總值下降６﹒８％，發改委表示，一
季度ＧＤＰ負增長不具有歷史可比性，首季經濟下行並非中國經濟發展基本面的正常反映，而是
突發嚴重事件帶來的結果。
　　發改委指，分析一季度經濟形勢，要放在百年不遇疫情衝擊的大背景下綜合衡量。新冠肺炎
疫情突如其來，嚴重抑制正常經濟活動，世界多國經濟已出現停擺半停擺狀態，國際經貿往來幾
近停頓。疫情期間的經濟運行，與正常生產生活秩序下的經濟運行不具可比性。（ｃｔ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事20/04/2020
【上海特寫】上海增加土地供應促投資 惟競爭激烈房企購地趨保守
興證快訊20/04/2020
股市反彈
生財有道17/04/2020
《股市一周》憧憬美重啟經濟 港股全周反覆升79點 創一個月高
生財有道17/04/2020
《嚟緊炒D乜》丘鈦科技銷售數據不俗 一旦向上突破即進無阻力區
生財有道17/04/2020
國泰關閉美國外站 發言人：艱難決定正與同事溝通
FOCUS17/04/2020
【FOCUS】GDP告負增小康逆風 瑞德西韋研發更添遐想
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 百力營造工程有限工司派發口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金