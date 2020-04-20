【數據解讀】發改委：首季經濟負增長不具有歷史可比性

《經濟通通訊社２０日專訊》今年一季度中國國內生產總值下降６﹒８％，發改委表示，一

季度ＧＤＰ負增長不具有歷史可比性，首季經濟下行並非中國經濟發展基本面的正常反映，而是

突發嚴重事件帶來的結果。

發改委指，分析一季度經濟形勢，要放在百年不遇疫情衝擊的大背景下綜合衡量。新冠肺炎

疫情突如其來，嚴重抑制正常經濟活動，世界多國經濟已出現停擺半停擺狀態，國際經貿往來幾

近停頓。疫情期間的經濟運行，與正常生產生活秩序下的經濟運行不具可比性。（ｃｔ）

