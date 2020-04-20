【數據解讀】發改委：３月ＣＰＩ環比降幅近十年大，疫情影響緩解

《經濟通通訊社２０日專訊》今年３月內地ＣＰＩ同比上漲４﹒３％。針對ＣＰＩ重回
「４時代」，國家發改委國民經濟綜合司司長嚴鵬程表示，３月ＣＰＩ漲幅比上月收窄了０﹒９
個百分點，環比下跌１﹒２％，是近１０多年來環比最大降幅，一定程度上折射出疫情對中國主
要農副產品和其他消費品產銷的影響正在較快緩解。總的來看，疫情對ＣＰＩ的影響是短期的，
物價平穩運行的基礎仍然堅實。（ｃｔ）
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