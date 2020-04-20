【海航動向】虎口再脫險，海航控股７﹒５億人幣超短融展期９個月

《經濟通通訊社２０日專訊》海航集團旗下海航控股（滬：６００２２１），旗下一筆本金
７﹒５億元人民幣的超短融「１９海南航空ＳＣＰ００２」，本應於上周五（１７日）到期，公
司公告指兌付日已成功展期至翌年１月１２日，當期利息則已予支付。海航控股表示，債券展期
後按原利率４﹒３５％計息，到期一次性還本付息，亦有提前兌付的可能性。（ｅｙ）
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