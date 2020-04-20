【貿易休戰】白宮顧問庫德洛：中國採購美農產品進度「稍微落後」

《經濟通通訊社２０日專訊》白宮經濟顧問庫德洛表示，中國按照中美第一階段貿易協議採

購美國農產品的進度「稍微落後」，他稱能理解中國經濟正處於艱困時期，但仍希望中方能加快

購買速度。

外電此前按照協議規定推算，今年１、２月美國農產品對華出口應達６７億美元，但實際上

只達成了其中的２２億美元，至於美國對華能源產品出口也出現了極大的落差。（ｅｙ）

