【貿易休戰】白宮顧問庫德洛：中國採購美農產品進度「稍微落後」

《經濟通通訊社２０日專訊》白宮經濟顧問庫德洛表示，中國按照中美第一階段貿易協議採
購美國農產品的進度「稍微落後」，他稱能理解中國經濟正處於艱困時期，但仍希望中方能加快
購買速度。
外電此前按照協議規定推算，今年１、２月美國農產品對華出口應達６７億美元，但實際上
只達成了其中的２２億美元，至於美國對華能源產品出口也出現了極大的落差。（ｅｙ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道17/04/2020
《股市一周》憧憬美重啟經濟 港股全周反覆升79點 創一個月高
|生財有道17/04/2020
《嚟緊炒D乜》丘鈦科技銷售數據不俗 一旦向上突破即進無阻力區
|生財有道17/04/2020
國泰關閉美國外站 發言人：艱難決定正與同事溝通
|FOCUS17/04/2020
【FOCUS】GDP告負增小康逆風 瑞德西韋研發更添遐想
|中國故事17/04/2020
【經濟失速】內地首季GDP降6.8%首錄萎縮 工業率先回暖
|生財有道17/04/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：美團短線上望105元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰