【聚焦數據】中國首季財政收入跌１４﹒３％，支出降５﹒７％

《經濟通通訊社２０日專訊》中國財政部公布，第一季全國一般公共預算收入４５９８４億
元人民幣，同比下降１４﹒３％，季內各月財政收入同比分別下降３﹒９％、２１﹒４％和
２６﹒１％；第一季全國一般公共預算支出５５２８４億元人民幣，同比下降５﹒７％。
財政部表示，首季度財政收入減少主要是受疫情影響導致稅基減少，以及支持疫情防控和復
工復產、鞏固減稅降費效果等多因素影響。財政部預計，第二季財政收入繼續同比下降，但降幅
將逐步收窄。（ｅｙ）
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