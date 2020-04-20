【聚焦數據】中國首季財政收入跌１４﹒３％，支出降５﹒７％

《經濟通通訊社２０日專訊》中國財政部公布，第一季全國一般公共預算收入４５９８４億

元人民幣，同比下降１４﹒３％，季內各月財政收入同比分別下降３﹒９％、２１﹒４％和

２６﹒１％；第一季全國一般公共預算支出５５２８４億元人民幣，同比下降５﹒７％。

財政部表示，首季度財政收入減少主要是受疫情影響導致稅基減少，以及支持疫情防控和復

工復產、鞏固減稅降費效果等多因素影響。財政部預計，第二季財政收入繼續同比下降，但降幅

將逐步收窄。（ｅｙ）

