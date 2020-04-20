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20/04/2020 17:23

【新冠肺炎】民航局：５月首都機場入境國際航班只有８９班

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國民用航空局運行監控中心副主任孫韶華在國務院聯防聯控
機制新聞發布會上表示，隨著國際客運航班「五個一」（即一家航空公司在一個國家保留一條航
線，一周至多有一個航班）調整措施實施，４月份首都機場經第一入境點入境的國際航班計劃一
共有８９班，平均每天實際執行２至３班，較政策實施之前大幅度減少８０％。５月份首都機場
入境的國際航班計劃也將有８９班，平均每天約３班，每個入境點每天不超過１班入境。
（ｊｔ）

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