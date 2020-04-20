【修例風暴】中國外交部：批評香港逮捕異見人士是干涉內政

《經濟通通訊社２０日專訊》香港政府周末（１８日）針對民主派人士進行大抓捕，李柱銘

、黎智英、吳靄儀等１５人被捕，涉組織反修例遊行。事件引發美國英國的強烈抗議，外交部駐

港公署周日（１９日）分別針對英美官員的講話發布聲明，重申「外國無權干涉」。中國外交部

發言人耿爽今日在例行新聞發布會上表示，這是嚴重干涉香港內政，侵犯香港司法獨立和法治。

他重申，香港事務純屬內政。

美國國務卿蓬佩奧譴責逮捕行動，並在聲明中說：「北京及其在香港的代理機構繼續採取與

《中英聯合聲明》所作出的包括透明度，法治在內的承諾不一致的行動，且違背了對香港將繼續

享有高度自治權的保證。」美國司法部長巴爾亦譴責是「對法治和香港人民自由的最新攻擊。」

英國外交部也提出聲明，表示希望任何拘捕或司法程序會以公平透明方式處理，也呼籲香港

政府，任何示威都要和平進行，當局應避免令局勢惡化的行動，並透過有意義的政治協商去重建

與人民間的信任。

外交部駐港公署則聲明中稱，美政客無視事實，歪曲《中英聯合聲明》，拿所謂「透明度、

法治和高度自治」作幌子，為反中亂港分子開脫罪責，是助紂為虐、褻瀆法治。（ｃｔ）

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