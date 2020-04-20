  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/04/2020 16:32

【修例風暴】中國外交部：批評香港逮捕異見人士是干涉內政

　　《經濟通通訊社２０日專訊》香港政府周末（１８日）針對民主派人士進行大抓捕，李柱銘
、黎智英、吳靄儀等１５人被捕，涉組織反修例遊行。事件引發美國英國的強烈抗議，外交部駐
港公署周日（１９日）分別針對英美官員的講話發布聲明，重申「外國無權干涉」。中國外交部
發言人耿爽今日在例行新聞發布會上表示，這是嚴重干涉香港內政，侵犯香港司法獨立和法治。
他重申，香港事務純屬內政。
　　美國國務卿蓬佩奧譴責逮捕行動，並在聲明中說：「北京及其在香港的代理機構繼續採取與
《中英聯合聲明》所作出的包括透明度，法治在內的承諾不一致的行動，且違背了對香港將繼續
享有高度自治權的保證。」美國司法部長巴爾亦譴責是「對法治和香港人民自由的最新攻擊。」
　　英國外交部也提出聲明，表示希望任何拘捕或司法程序會以公平透明方式處理，也呼籲香港
政府，任何示威都要和平進行，當局應避免令局勢惡化的行動，並透過有意義的政治協商去重建
與人民間的信任。
　　外交部駐港公署則聲明中稱，美政客無視事實，歪曲《中英聯合聲明》，拿所謂「透明度、
法治和高度自治」作幌子，為反中亂港分子開脫罪責，是助紂為虐、褻瀆法治。（ｃｔ）
（ｚｚ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道20/04/2020
《本港樓市》團結基金指官僚程序令供應續惡化　未來落成量陷谷底
生財有道20/04/2020
《開市Good Morning》溫傑：高位買入期油ETF先持有
FOCUS20/04/2020
【FOCUS】政治局轉向保底 「活下去」最大優先
中國故事20/04/2020
【上海特寫】上海增加土地供應促投資 惟競爭激烈房企購地趨保守
興證快訊20/04/2020
股市反彈
生財有道17/04/2020
《股市一周》憧憬美重啟經濟 港股全周反覆升79點 創一個月高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 百力營造工程有限工司派發口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金