【ＦＯＣＵＳ】政治局轉向保底，「活下去」最大優先

【ＦＯＣＵＳ】伴隨政治局會議連用「極不尋常」、「前所未有」示警，２０２０年的最大

目標，可能僅僅是「活下去，別出局」－－無論是從「確保實現決勝全面建成小康社會、決戰脫

貧攻堅目標任務」，到「確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會」的順序用語

微調；還是從「全面做好六穩工作」，到最新提出「六保」，都顯示最高層的底線思維。



＊首提「六保」，明言降息＊



新冠肺炎全球感染總人數突破２４０萬；中央政治局上周末（４月１７日）召開的最新會議

，卻恐意味宏觀政策思路現分水嶺－－保底線、持久戰。

今次會議的最大關注點，當屬首次提出「六保」，即保居民就業、保基本民生、保市場主體

、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉。除了本就排名「六穩」之首的就業續居

「六保」之首，會議新點名的糧食、能源、產業鏈、基層（教育、醫療、治安等），全部與穩住

經濟基本盤、兜住民生底線相關。

那麼，怎樣「六保」乃至確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會？會議強

調，「更大的」宏觀政策力度，並罕有明確提及「降息」，及將「適度提高赤字率」去掉適度二

字。坊間估算，今年實際廣義財政赤字率或逾１３％（去年約８﹒３％）。

至於「積極財政政策＋穩健貨幣政策」加碼的落腳點，則首推擴大居民消費，適當增加公共

消費；其次加強傳統基礎設施和新型基礎設施（信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施）

投資，實施老舊小區改造，促進傳統產業改造升級，擴大戰略性新興產業投資；此外還有支持企

業出口轉內銷，著力幫扶中小企業等。對於樓市，會議仍重申「房住不炒」定位。



＊「肺疫責任戰」大幕初起＊



中國去年ＧＤＰ成功保六，原本今年實現全面小康兩個「翻一番」幾無懸念，惟最新政治局

會議顯著淡化上述目標，將焦點聚於脫貧攻堅達標一項維度，大方向轉向保底，足見未來不確定

性遠超想象。去年中美貿易戰之後，西方世界群起清算中國「肺疫責任戰」已大幕初起。

繼上周四（１６日）法國總統馬克龍、英國外交大臣同發表對華強硬言論後，前者警告西方

對中國的防疫手段不要過分幼稚，後者稱英國將重新、認真而深沉地檢視與中國的互動關係，美

國１１月總統大選前哨戰的首個話題亦與中國有關。

民主黨陣營啟動的１５００萬美元首波競選廣告，就主打「特朗普信任中國，送給中國物資

，看看我們現在一片混亂的狀況吧！」拜登同推波助瀾稱，總統無視衛生專家和情報部門的警告

，反而信任中國的領導人。為示還擊，共和黨陣營則開設「Ｂｅｉｊｉｎｇ

Ｂｉｄｅｎ」網站，蒐集拜登過往各種有關讚揚中國這個全球第二大經濟體的言論，指控其對中

國軟弱。

鑒於此，政治局以「極不尋常」、「前所未有」預警未來挑戰，個人、企業、投資者，躍躍

欲試抄底、超車之前，或者確保「活下去，別出局」才是最大優先。

