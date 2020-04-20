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20/04/2020 09:19

【香港政情】港府三度發稿推翻中聯辦按「２２條」設立說法

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國務院港澳辦和中聯辦是否按《基本法》第２２條成立，引起
爭議。政府發言人在周六（１８日）至周日凌晨短短６小時內三度發稿解釋，發言人首先指中聯
辦是中央政府在香港特別行政區根據《基本法》第２２條第２款設立的三個機構之一，但相隔數
小數後推翻說法，刪去第２２條的字眼；最後一次發稿更表明，中聯辦並非２２條所指「中央各
部門在香港特別行政區設立的機構」。
　　政制及內地事務局２００７年官方文件曾提到，中聯辦是中央政府根據《基本法》第２２條
設立的三個機構之一；另外兩個機構外交部駐港特派員公署及解放軍駐港部隊，特區政府亦一次
過推翻文件的說法，指分別是根據《基本法》第１３及１４條設立。
　　民主派議員批評政府扭曲《基本法》，盲目附和中聯辦；有行政會議成員批評當局三度更改
稿件「感觀唔好」。
　　港大法律學院教授兼名譽資深大律師陳文敏指出，港府以往提交立法會的文件，也列明中聯
辦是根據《基本法》２２條在港設立的中央機構，當年由新華社改名中聯辦時，亦先徵得香港政
府同意。港府再三修改新聞稿，是用政治意識扭曲法律解釋，只為中聯辦的干預合理化。
　　行政會議成員葉劉淑儀批評負責政制事務的官員對《基本法》的理解不足，當局應及早糾正
２００７年提交立法會文件的錯誤說法。（ｃｌ）（ｚｚ）

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