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20/04/2020 09:38

【人權法案】美國政界譴責港府拘捕民主人士，促實施香港人權法

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國國務卿蓬佩奧早前發聲明，譴責香港多名民主派人士被捕
的事件，批評北京持續採取不符合中英聯合聲明的行為，包括對香港的法治和高度自治的保障等
。他又在社交網站貼文表示深切關注事件，認為政治化的執法行動，與言論和集會自由的普世價
值不符。
　　而美國民主黨眾議院議長佩洛西亦在社交網站發文指，正當全球對抗新型冠狀病毒危機的同
時，香港的民主及人權繼續受到攻擊，認為總統特朗普必須盡快落實《香港人權與民主法案》。
　　另外，國會及行政當局中國委員會主席麥戈文說，香港的民主派領袖被捕，是一場獵巫行動
，認為香港的人權及法治正在倒退，要求特朗普政府加快落實《香港人權與民主法案》。
　　有份推動《香港人權與民主法案》的共和黨參議員魯比奧，亦在社交網站說，當全球集中抗
疫的時候，香港政府就拘捕一批民主派領袖，他要求當局立即撤銷指控他們的罪名，又批評香港
領袖及北京將香港司法系統變成中共的鬧劇。
　　香港警方周末（１８日）採取針對民主派人士的拘捕行動，民主黨創黨主席李柱銘、前主席
楊森、何俊仁、工黨李卓人、何秀蘭、社民連梁國雄、吳文遠、公民黨執業大律師吳靄儀、前立
法會議員區諾軒、壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英等１５人相繼被捕。警方表示，他們涉嫌
在去年８－１０月，分別組織及參與未經批准集結，部分人另外加控干犯（參與）公告未經批准
的公眾遊行。（ｃｗ）（ｚｚ）

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