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20/04/2020 15:21

【新冠肺炎】富豪東方酒店疑被徵作檢疫中心，住客遷往同系酒店

　　《經濟通通訊社２０日專訊》新冠肺炎疫情持續，本港檢疫中心長期供不應求。消息指，政
府已徵用九龍城富豪東方酒店作檢疫中心，大批住客今日陸續離開酒店，住客將被安排入住同系
的沙田麗豪酒店及尖沙嘴富豪九龍酒店。由於事出突然，有住客批評當局及酒店處理失當。
　　富豪東方酒店官方網頁顯示，由即日起至８月３１日均沒有客房提供，只能預約９月１日或
以後入住。（ｃｌ）

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