賀一誠發表上任後首份施政報告，今年內外形勢極為嚴峻

《經濟通通訊社２０日專訊》澳門行政長官賀一誠發表上任後首份施政報告指，肆虐全球的

新冠肺炎疫情給全球經濟帶來嚴重的衝擊，預計今年內外形勢極為嚴峻，但相信短期衝擊不會改

變中長期發展趨勢。他認為今次疫情再次暴露了澳門長期過度依賴博彩旅遊業的結構性問題和風

險。因此，從長遠計，需要加大力度促進經濟適度多元發展，構建較為多元的產業結構，這次疫

情更加堅定了澳門社會的這一共識。

他表示，全球經濟面對衰退，國際金融市場動盪不定，爆發全球金融危機的風險正在增加。

澳門經濟受疫情衝擊巨大，博彩旅遊業收益首當其衝而大幅度下降，各行各業亦深受影響，無論

大中小企業都面對各種各樣的困難和挑戰，預計全年經濟較大幅度下降。２０２０年施政的總體

方向是「抗疫情、保就業、穩經濟、顧民生、推改革、促發展」。

他指出，本次疫情對政府和全體居民都是一場大考，相信短期衝擊不會改變中長期發展趨勢

，疫情終將過去，一切將回到正軌，而中國經濟長期向好的趨勢沒有改變，外圍經濟亦有利好因

素。

他續指，澳門經濟發展的基本面和產業基礎尚且穩固，經過二十年的發展，澳門已積累了足

夠的財力來應對目前的困難和挑戰，特別是澳門自身還具有獨特的優勢，只要有效把握「一帶一

路」和粵港澳大灣區建設等重大戰略機遇，澳門發展的空間和潛力依然較大。（ｃｗ）

