【紓困措施】電影院資助計劃今起接受申請，本月３０日截止申請

《經濟通通訊社２０日專訊》政府宣布，透過第二輪「防疫抗疫基金」成立的電影院資助計
劃由今日（２０日）至４月３０日接受業界申請，以支援電影院商的營運。
資助計劃將向在本年３月份內有商業營運、持公共娛樂場所牌照的電影院提供一筆過資助，
資助款額為每所電影院每塊銀幕１０萬元；每條院線最多可獲３００萬元的資助。
此外，政府亦透過「防疫抗疫基金」為本地創意地標元創方租戶從今年５月開始提供租金支
援，以及資助印刷及出版業界參加下一屆書展。（ｃｌ）
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