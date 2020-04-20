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20/04/2020 18:02

【紓困措施】政府將透過綜援系統推有時限失業支援計劃

　　《經濟通通訊社２０日專訊》政府公布，由於新型肺炎疫情對本港經濟構成嚴重打擊，今年
１－３月經季節性調整的失業率及就業不足率分別升至４﹒２％和２﹒１％，分別升至超過九年
來以及近十年來高位。政府將推出一系列保就業和創職位的措施。同時，為了早日向「保就業」
計劃沒有涵蓋的失業人士提供基本援助，以渡過因疫情而急速惡化的就業情況，政府將透過綜援
系統推出有時限的失業支援計劃。
　　政府發言人今日表示，政府在獲得立法會財務委員會上周六批准撥款後，將盡快推出承擔額
達８１０億元的「保就業」計劃，有關工資補貼將分兩期支付，第一筆補貼不遲於今年６月底發
放，以補助僱主支付今年６－８月的員工薪酬，預計該計劃能惠及超過２６萬有向強積金供款及
有設立職業退休計劃的僱主及其１７０萬名員工，以及約２１﹒５萬名自僱人士。

＊下半年調升中高齡及青年計劃下在職培訓津貼上限＊

　　創職位方面，政府將預留６０億元，於未來兩年在公營及私營機構創造約３萬個有時限的職
位，又會聘請超過１萬個公務員，以及僱用約５０００名短期青年實習生。
　　此外，勞工處將於今年下半年調升在「中高齡就業計劃」、「展翅青見計劃」及「就業展才
能計劃」下僱主可獲發放的在職培訓津貼金額上限，以進一步鼓勵僱主聘用６０歲或以上的年長
人士、青年人及殘疾人士，並為他們提供在職培訓。勞工處亦計劃於今年下半年以試點方式，向
參加這些就業計劃的合資格年長人士、青年人及殘疾人士發放留任津貼，鼓勵他們接受及完成在
職培訓，從而穩定就業。（ｃｌ）

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