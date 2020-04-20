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20/04/2020 07:53

《國企紅籌》東方航空（００６７０）料首季錄重大虧損

　　《經濟通通訊社２０日專訊》東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）公布，整體經
營業務受到新冠肺炎疫情不利影響，預期第一季度將出現重大虧損。該集團指，３月載運旅客量
約２２６萬人次，按年跌７８﹒７７％，客座率５５﹒７８％，跌約２７個百分點，而貨郵量
３６８１萬公斤，按年跌５３﹒６５％，貨郵載運率４８﹒６７％，按年升１６﹒１４個百分點

　　該集團指，３月客運運力投入同比下降６９％，其中國內、國際和地區航線客運運力投入分
別同比下降６３﹒７２％、７７﹒４５％和９１﹒９２％。至於貨運業務方面，在新冠肺炎疫情
持續期間，醫療和抗疫物資需求較旺盛，該集團對部分客機進行貨運改裝，目前有６架Ａ３３０
客改貨飛機已經投入運營。

＊首季載運旅客量跌５７％＊

　　該集團指，今年首季載運旅客量約１３７０萬人次，按年跌約５７％，客座率跌１４﹒８９
個百分點至６７﹒７７％，而首季貨郵量１﹒４億公斤，按年跌逾３５％，載運率３２﹒９９％
，升５﹒１７個百分點。
　　該集團指，自年初以來，新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，對其所處交通運輸行業產生極大衝
擊，旅客出行需求和意願大幅降低，故調整運營策略，暫停或調整部分航班運營，優化調整運力
投放。同時實施嚴格成本管控措施，調整飛機引進進度，削減或延遲投資計劃，加快融資步伐，
確保運營現金流穩定。（ｗｈ）

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