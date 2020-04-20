《日入而息》本港首季失業率創逾九年新高，人行下調ＬＰＲ利率

《今天重點》﹡首季失業率升至４﹒２％逾九年新高，餐飲業情況嚴峻

﹡團結香港基金指官僚程序令供應續惡化，未來落成量陷谷底；團結基金料來

供應短口逾５萬伙，需檢視長策推算方式

﹡香港眾志指中聯辦及相關公司在港持７５７個物業，總值逾３３億元

﹡４月１年期ＬＰＲ下調２０基點，５年期下調１０基點；方正證券指ＬＰＲ

降幅符預期，料未來仍有下調空間；民生銀行溫彬指未來降準降息仍有空間

和必要



《即日市況》﹡美期回吐及油價續挫，港股全日收２４３３０軟４９點



《深滬股市》﹡滬綜指升０﹒５％，滬深３００恢復正常收升０﹒４％



《美元匯價》﹡歐元短線下行風險未除，博反彈應更克制；歐元最新報１﹒０８５３╱

５６，日圓最新報１０７﹒７８╱８０



《公司資訊》﹡信達生物（０１８０１）治療膽管癌激酶抑制劑獲ＦＤＡ批准上市

﹡國銀金融租賃（０１６０６）終止收購波音７３７ ＭＡＸ飛機，剩餘７０

架訂單

﹡精雅印刷（０８３９１）續租鴨脷洲物業維持印刷營運，三年涉資逾

１３６２萬

﹡中電（００００２）如期舉行股東周年大會，出席人數限定最多５０人

﹡新高教集團（０２００１）已收到終止收購新疆財經大學商務學院對手方的

首期款項

﹡恆生銀行（０００１１）推出百分百擔保特惠貸款網上申請專頁

﹡渣打（０２８８８）捐１千萬助劏房戶，兩千家庭每戶可獲５千元資助

﹡華興資本（０１９１１）擔任搜狐集團私有化暢遊交易財務顧問

﹡亞洲速運（０８６２０）首日收報０﹒３２元，較招股價低３６％

﹡會德豐（０００２０）康城新盤料周末加推５１伙，至今套現逾２４億

﹡華廈置業（００２７８）料去年盈轉虧，蝕５０００萬元

﹡中國能源建設（０３９９６）旗下公司中標水利樞紐工程

﹡中州證券（０１３７５）副總裁趙慧文辭任

﹡交銀國際（０３３２９）證券因內部監控缺失遭證監會譴責及罰款１９６０

萬

﹡日贏控股（０１７４１）料截至２月底止５個月將錄１９００萬元溢利

﹡壹傳媒（００２８２）接獲通知主席兼非執董黎智英被控違反公安條例



《國企紅籌》﹡遠東宏信（０３３６０）首季應佔溢利按年跌１５％

﹡中國中車（０１７６６）首４個月累計合同金額為２２４﹒８億人幣



《神州民企》﹡特步國際（０１３６８）首３個月零售銷售按年下跌２５％至２５％



《中國要聞》﹡滬深交易所放寬股票質押回購違約處置的轉讓條件

﹡國資委表示國企改革三年方案將出台，今年推進７大任務；國資委表示深化

央企產業鏈合作，深度參與地方重大工程

﹡世界通訊大會ＭＷＣ上海展因疫情取消

﹡上海增加土地供應促投資，惟競爭激烈房企購地趨保守

﹡長沙市原常務副市長陳澤琿涉嚴重違紀違法受查

﹡上交所解釋指數異常是系統升級所致，對此表示歉意

﹡發改委首明確新基建範圍包括信息、融合及創新基礎設施；發改委回應外資

撤離表示基本盤穩定，負面清單再放寬；發改委表示加快推５Ｇ網絡部署，

促進光纖網絡優化升級

﹡景順料本月底內地推新財政措施，規模約佔ＧＤＰ５％

﹡臨港新片區白名單企業可接入國際互聯網

﹡農村部專家稱預計今年年底生豬產能基本恢復常年水平



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１％，報１０５８６﹒７１點



《其他消息》﹡匯豐小股東聯盟發起人稱控告匯控敗訴機會高

﹡港府三度發稿推翻中聯辦按「２２條」設立說法

﹡湯家驊稱中聯辦可代中央發言，港府多次改口令人失望

﹡吉野家油麻地分店結業，被指欠租四個月

﹡ＡＸＡ表示在家工作受傷，受僱員保險保障

﹡團結基金指官僚程序令供應續惡化，未來落成量陷谷底

﹡深股通額度全日用１７﹒４億元，陸股通連續五日淨流入；滬股通額度全日

用６２００萬元，陸股通淨流入近５千萬

﹡灣仔警察總部收懷疑土製炸彈包，收件人是鄧炳強

﹡曾鈺成稱兩辦非國務院組成及直屬部門，不屬２２條內

﹡賀一誠發表上任後首份施政報告，今年內外形勢極為嚴峻

﹡張華峰稱建制派在立法會能繼續取得大多數議席

﹡世邦魏理仕獨家代理出售銅鑼灣軒尼詩道全棟物業

﹡首季失業率升至４﹒２％逾九年新高，餐飲業情況嚴峻

﹡中國外交部指批評香港逮捕異見人士是干涉內政

﹡通訊局指第一衛視違反牌照條件，向其發出嚴重警告

﹡警方調查１４５宗口罩騙案拘捕３１人，估計逾４００人受騙

﹡選民登記下月２日截止

﹡電影院資助計劃今起接受申請，本月３０日截止申請



《新冠肺炎》﹡武漢醫生１２月底已上報病例，不更早公開因未有結論

﹡北京明確對八類人員核酸檢測，檢測機構增至５０所

﹡北京朝陽區為疫情高風險區，廣州越秀區白雲區中風險

﹡澳門分階段復課，高中５月４日初中５月１１日上課

﹡全國昨確診１２宗境外輸入佔８宗，內蒙現本土病例

﹡本港昨日新增兩宗確診，包括一宗源頭不明本地個案

﹡國資委表示疫情使需求萎縮，石油石化央企收入深度下滑

﹡何栢良稱本港防疫表現欠佳，限聚令等措施勢延長

﹡台灣艦隊２４官兵確診，成全台最大感染群組

﹡富豪東方酒店疑被徵作檢疫中心，住客遷往同系酒店

﹡廣西祭出最嚴防控招式，境外人員須隔離觀察２８日

﹡政府周三起徵用富豪東方酒店供抵港人士等候檢測結果

﹡民航局料５月首都機場入境國際航班只有８９班

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