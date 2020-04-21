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即市新聞

21/04/2020 07:50

《油金掠影》庫存漸飽和紐油崩跌至負值區間，股市受累金價跳漲

　　《經濟通通訊社２１日專訊》原油交割地俄克拉何馬州庫欣的儲油空間迅速減少，美國原油
期貨遭到大量拋售，美國原油周一（２０日）崩跌，史上首次跌至負值，布蘭特原油期貨價格也
跟隨大跌。
　　５月美國原油合約暴跌５５﹒９美元，跌幅達３０６％，收報每桶負３７﹒６３美元，盤中
最多跌至每桶負４０﹒３２美元的歷史低點。布蘭特原油期貨下跌２﹒５１美元或９％，收報每
桶２５﹒５７美元。
　　不過６月美國原油合約收報每桶２０﹒４３美元。５月和６月合約的價差一度擴大至每桶
６０﹒７６美元，創史上相鄰月份合約的最大價差。
　　市場分析師引述Ｇｅｎｓｃａｐｅ一份報告，截至４月１７日的一周，庫欣的美國原油庫存
增加９％，至約６１００萬桶。
　　受疫情影響各國經濟活動暫停，導致原油全球供應過剩，而煉油廠的原油加工量亦大幅減少
，目前有創紀錄的１﹒６億桶石油儲存在世界各地的油輪上。
　　美國原油價格處於負值區間，意味著原油期貨的賣方必須向買方支付費用，或會受惠消費者
，有分析指通常對全球經濟起到刺激作用。

＊金價今明兩年將於近期高位整固＊

　　美國原油的崩跌拖累股市下跌，投資者轉向更安全的黃金，金價周一跳漲逾１％。
　　現貨金上升０﹒５％，至每盎司１６９２﹒２６美元。美國黃金期貨上揚０﹒７％，報
１７１１﹒２０美元。
　　分析師指隨著油價的崩跌，提醒全球經濟活動還遠未恢復正常，市場開始押注會出現史無前
例的全球貨幣刺激措施。
　　不過，由於美元走強和零售消費疲弱，金價可能在２０２０年和２０２１年期間在近期高位
下方整固。
　　其他貴金屬，鈀金上揚０﹒１％，至每盎司２１５８﹒３４美元。鉑金下滑０﹒２％，至
７７３﹒８８美元。銀價升１％，至每盎司１５﹒２８美元。（ｆｚ）

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