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即市新聞

21/04/2020 08:03

《盤前攻略》油價首次出現負值，料港股今早低開逾二百點

　　《經濟通通訊社２１日專訊》５月份紐約原油首次出現負值，跌收每桶－３７﹒６３美元，
意味賣方需要付出更多代價，才能讓買方取走原油。美股三大指數同樣下挫，其中道指一度跌逾
６００點，資源股跌幅顯著，埃克森美孚挫４﹒７２％，雪佛龍跌４﹒１３％。另外，波音下跌
６﹒７５％，為跌幅最大之道指成分股。最終道指收報２３６５０點，跌５９２點或２﹒４４％
；納指收報８５６０點，跌８９點或１﹒０３％；標指收報２８２３點，跌５１點或１﹒７９％


＊夜期低水２４７點，ＡＤＲ普遍回吐＊

　　港股夜期收報２４０８３點，跌１９７點，低水２４７點。
　　港股ＡＤＲ比例指數跌２０３點收２４１２７點。預託證券普遍回吐，騰訊跌０﹒４９％，
折合港元報４０６﹒５９元。匯控跌１﹒２３％，折合港元報３９﹒５６元。中移動跌
０﹒８７％，折合港元報６０﹒４７元。友邦跌０﹒４５％，折合港元報７１﹒８３元。長和跌
１﹒６８％，折合港元報５６﹒１９元。中行跌１﹒３６％，折合港元報２﹒９３元。國壽跌１
﹒０３％，折合港元報１６﹒１５元。中海油跌１﹒４５％，折合港元報８﹒４元；中石化跌１
﹒９３％，折合港元報３﹒８１元。

＊港股再試二萬四，「三桶油」或受壓＊

　　隔晚原油期貨跌至負值，好友損失慘重，勢必拖累大市氣氛，而有「黑期」之稱的新加坡
ＨＳ５０指數現報２４１１８點，跌２１８點或０﹒９％，預料今日「三桶油」勢成沽壓對象，
而恆指亦有機會再度測試二萬四關口，惟近期多次跌至二萬四後反彈力度頗強，相信會是一個良
好入貨機會，投資者可考慮即將公布首季業績之相關股份，例如騰訊（００７００）等在疫情中
受惠的企業，相信會有不錯表現。（ｕｌ）

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