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21/04/2020 13:09

【期油負價】溫鋼城：紐油轉倉負值短暫，Ｆ三星原油期暫「捱價」

　　《經濟通通訊社記者張澤慧２１日報道》５月美國原油合約將於今日到期，隔晚因有數據顯
示美國儲油空間迅速減少，５月合約遭大量拋售，暴跌５５﹒９美元或３０６％，收報每桶負
３７﹒６３美元，負值為史上首次。不過，到亞洲時段５月美國原油合約已反彈至１美元附近，
中投傲揚基金經理溫鋼城對《經濟通通訊社》表示，今次油價大跌，紐油表現疲弱，但相信這只
是短暫表現。

＊石油仍有價值，受新冠肺炎肆虐影響＊

　　溫鋼城認為，現時油價疲弱主要由於各國採取的防疫措施導致需求大減，加上儲油空間漸漸
飽和，連運油船都變成油庫。不過，對於５月美國原油合約在轉倉前跌至負值感到意外，但對比
布油仍穩持在每桶２０美元附近，市場推測紐油轉負除了美國庫存，或者與政治因素有關。
　　溫鋼城強調，石油還是有一定價值，在完成這次轉倉後，６月紐油或能回升到１８至２２美
元水平。中長線看，若新冠肺炎得到控制，各國開始復工，油價有機會重上３０至４０美元。不
過，短期油價難大升，除非美國願意退讓，跟沙特和俄羅斯大手減產。

＊油期ＥＴＦ創歷史低位要「捱陣價」＊

　　溫鋼城表示，並不看好油股前景，因為歐洲方面今年來積極推電動車以取代汽油車，相信到
２０４０年全球都會跟隨這個潮流，屆時油的需求會愈來愈弱。他認為，Ｆ三星原油期
（０３１７５）現時已經跌至歷史低位，持有的投資者不妨繼續「捱陣價」，待完成換倉後再作
部署。「三桶油」之中，對油價最敏感的中海油（００８８３），他認為若股價不跌穿６﹒２４
元可以繼續持有，而最近有內地報道表示全國「兩會」將於五月底召開，中央出手維穩的機會很
大。

＊中資航空可現價吸納，國泰較為看淡＊

　　油價下跌通常對於航空股有利，溫鋼城認為，可以在現價吸納中資航空試水位。他指出近日
中資航空皆有反彈，以南航（０１０５５）為例，近期已重上十天線（約３﹒４０７元），走勢
轉穩，加上內地積極復工，國內航線仍有很大的市場，不妨在３﹒４元附近吸納，若跌穿
３﹒２元要止蝕。不過，他看淡國泰（００２９３），雖現價跌至９元比較吸引，但認為國泰主
要營運國際航班，多個國家仍然處於封鎖狀態，難以維持正常運行。

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