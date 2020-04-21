【期油負價】中線仍看淡，黃德几指油股要沽，連敬涵籲勿追航空股

《經濟通通訊社記者吳藹林２１日報道》原油交割地俄克拉何馬州庫欣的儲油空間迅速減少

，美國原油期貨遭到大量拋售，隔晚５月美國原油合約暴跌５５﹒９美元，收報每桶負３７﹒６

３美元，是史上首次跌至負數，市場大跌眼鏡，證券專家指出，若然投資者手持油股，現時唯一

可做的是沽售，他們亦不建議買入航空股作對沖。



＊三桶油走勢視乎供需，中線仍看淡油價＊



油價跌至負數，今早三桶油卻未見急瀉，金利豐證券研究部董事黃德几對《經濟通通訊社》

表示，三桶油的盈利模式較取決於中國實現油價，因此料對其影響有限。但長線來看，在航空需

求低迷下油價未見有支持。雖然沙特和俄羅斯承諾減產，中國早前稱要推進石油副產品的庫儲，

但環球供需缺口仍然相當大。

勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵對《經濟通通訊社》表示，中線亦看淡油價，認為在油

價急跌之下，相對三桶油是未跌夠，而在採油需求較淡的情況下，油服股亦有下跌壓力，其跌幅

可能比油股更甚。

連敬涵續稱，對散戶而言，現時市場上無產品可做對沖，因此若投資者手持油股只會建議沽

售。而理論上油價下跌對航空股有好處，尤其是最先復工的中國，但他個人對航空股作對沖的效

用成疑，亦不宜高追，若真要入手，較建議東航（００６７０）及南航（０１０５５），因他們

中國境內業務較多。



＊油價６月或再下試，石油ＥＴＦ不值博＊



黃德几認同他的說法，表示航空運力的需求幾近消失，亦未知會否有下一波疫情爆發，買入

航空股作對沖的操作在是次並不適用。他續稱，石油ＥＴＦ背後掛勾的是原油期貨合約，會繼續

月接月地轉倉，他預期油價在６月至７月絕對有機會再下試，現時入手相關ＥＴＦ相當高風險，

亦不值博。

