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21/04/2020 13:09

【期油負價】羅明立：商品貨幣短期受壓，加元１﹒４３小注博彈

　　《經濟通通訊社記者鄧經書２１日報道》國際油價本周再度急挫，紐約５月原油期貨於周一
（２０日）收報每桶負３７﹒６３美元，為歷史性首次出現負值收市。商品市場氣氛轉差，當中
主要商品貨幣（澳元、加元、紐元）皆受衝擊。亨達集團助理總經理羅明立向《經濟通通訊社》
表示，油價再度急挫固然令商品貨幣受壓，但只屬短期性，因為原油期貨不會長時間出現負值，
相信油價短期亦會回穩。

＊商品貨幣仍主要受環球疫情影響＊

　　然而，他認為，環球疫情還是最主要影響商品貨幣走勢的原因，疫情一日仍再，避險情緒自
然一直高漲，而美元經濟底子較好，市場對其經濟恢復信心較佳，資金自然流向美元，非美元貨
幣自然繼續走勢較弱。他又指，商品貨幣短期仍處於震盪行情，何時回穩就要留意疫情及美元走
勢。他又表示，以較長線看，投資者亦可留意疫情過後，美元會否受量化寬鬆（ＱＥ）影響而貶
值，甚至令美國財政赤字迅速增加，或利好非美主要貨幣。
　　美元兌加元方面，他稱加拿大亦生產不少石油，短期或繼續受油價波動影響，投資者若想博
反彈，建議小注，料跌至１﹒４３水平才考慮買入，反彈可上望１﹒３８水平。澳元兌美元方面
，他指其技術走勢好，料短期０﹒６２水平見支持，可反彈０﹒６６水平；紐元兌美元方面，預
計０﹒５８５水平有支持，短期反彈至０﹒６２便見阻力。
　　今日有消息指北韓領袖金正恩接受心血管手術後病危，對於會否影響商品貨幣短期價格，羅
明立補充指，若事件屬實必然利好美元及日圓等避險貨幣，商品貨幣必然回軟，可視為短炒因素
，但由於事件未確認，故先持觀望態度為佳。

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