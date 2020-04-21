美期跌幅收窄，港股午後跌勢緩和現挫５４０點報２３７８９

《經濟通通訊社２１日專訊》本日港股遭多方壞消息困擾。隔晚油價崩跌，紐約期油更創紀

錄跌至負值，以及北韓領袖金正恩傳出病危消息，加上港府決定本周四（２３日）到期的防疫措

施需延長１４日，惠譽將香港評級由ＡＡ降至ＡＡ－級別，評級展望由「負面」轉為「穩定」，

為７個月內第二次降級，拖累港股本日低開８２點報２４２４７點兼已是本日暫時最高位。其後

港股越跌越有，一度急挫６５３點報２３６７６，當中醫藥股、出口股及賭股表現最差。

午後，美股三大指數期貨收窄，道指期貨現跌１８５點報２３３０３，再加上國際油價回升

，紐約期油現升４﹒８０％報２１﹒４１美元，帶動港股午後跌幅收窄，惟藍籌股依然全線下跌

。現時，恆生指數報２３７８９點，跌５４０點或跌２﹒２２％，主板成交７２４﹒４０億元。

國企指數報９６１５點，跌２０９點或跌２﹒１３％。

Ａ股跌幅同樣收窄，上證綜合指數報２８１４點，跌３７點或跌１﹒３３％，成交

１８１７﹒７３億元人民幣。

深證成份指數報１０４３９點，跌１８２﹒４６點或跌１﹒７２％，成交２９７４﹒６１億

元人民幣。



表列十大跌幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中生製藥（０１１７７） １１﹒００元 跌７﹒４１％

金沙中國（０１９２８） ３０﹒０５元 跌５﹒３５％

舜宇光學（０２３８２） １０６﹒４０元 跌５﹒２５％

申洲國際（０２３１３） ８９﹒１５元 跌４﹒８６％

石藥集團（０１０９３） １５﹒７６元 跌４﹒８３％



吉利汽車（００１７５） １１﹒１６元 跌４﹒７８％

創科實業（００６６９） ５４﹒４０元 跌４﹒７３％

瑞聲科技（０２０１８） ３６﹒７５元 跌４﹒６７％

銀河娛樂（０００２７） ４７﹒７５元 跌４﹒０２％

太古Ａ （０００１９） ５０﹒２０元 跌３﹒８３％

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（ｋｓ）

