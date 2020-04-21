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即市新聞

21/04/2020 10:58

【期油負價】紐約原油期貨首次出現負值，究竟是甚麼概念？

　　《經濟通通訊社２１日專訊》新冠肺炎來襲加速全球經濟衰退，同時令市場對原油需求大幅
降低，國際能源署上周更預計，今年全球石油需求會較去年減少每日９３０萬桶，拖累國際油價
本年起接連大瀉。國際油價本周再度急挫，紐約５月原油期貨於周一（２０日）收報每桶負
３７﹒６３美元，為歷史性首次出現負值收市。
　　究竟油價負值是甚麼概念？為何出現上述歷史性情況？本文的小知識將為讀者解惑。
　　油價負值意味基本上其他所有商品均比石油值錢，同時反映石油產品供過於求之情況。此情
況何以出現？當前最影響油價走勢因素非生產成本，而是庫存數量。由於目前疫情引發了基礎設
施和交通物流不暢等問題，原油很難外輸，令美國內陸產油區庫欣本月中公布的原油庫存激增至
破紀錄的１９２０萬桶。根據美國能源部數據顯示，現時庫欣儲油設施已使用近７０％。由於油
公司不能貿然停產，當儲罐庫容不夠或者存儲成本過高，油公司寧願接受負油價都要讓買家帶走
閒置的油產。　　
　　然而，此油價並非真正油價，只是由於紐約５月原油期貨臨近到期，市場交易員及投機者不
願交割現貨，故拋售５月合約，轉而購買６月合約，才出現５月原油期貨大瀉現象。目前紐約５
月原油期貨亞洲市轉為正數，而６月份合約報２１﹒５５美元。（ｋｓ）

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