《盤後部署》油價崩跌打擊市場氣氛，港股短線考驗２３０００支持

《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚油價崩跌，紐約期油更創紀錄跌至負值，加上有關北韓領

導人金正恩病重的消息滿天飛，地緣政治局勢或變得緊張，以至港府決定本周四（２３日）到期

的防疫措施需延長１４日，疊加惠譽將香港評級由ＡＡ降至ＡＡ－級別，種種消息均打擊港股今

早表現，恆指開跌８２點報２４２４７點已為全日最高位，其後一度急挫６５３點報

２３６７６，直逼廿天線，三桶油全程「低炒」，隨後港股跌幅略有收窄，最終報

２３７９３點，跌５３６點或２﹒２％，廿天線（２３６２４點）力保不失；主板成交

１１０７﹒９６億元增多２３﹒３％。國企指數報９６１４，跌２０９點或跌２﹒１３％。

油價暴瀉拖累內地石油及煤炭股，上證綜指收報２８２７點，跌２５點或０﹒９％，深證成

指報１０５０６點，跌１１４點或１﹒０８％。兩市總成交６４９３﹒１２億元人幣堵多

５﹒２％。



＊二十國集團今日開臨時會議，討論糧食危機＊



新型肺炎疫情迫使經濟活動停擺，市民就業更為困難。澳洲稅務局工資單系統記錄的工作崗

位，在３月１４日至４月４日期間減少６％，即７８萬個職位。其中以酒店住宿與餐飲服務業跌

幅最大，幅度達四分之一，藝術與娛樂業職位跌近１９％。按年齡區分，社會經驗較少的年輕人

受最大打擊，２０歲以下人士的就業崗位減少９﹒９％。

失業問題是環球性的，上周公布的美國首次申領失業救濟金人數達５２４﹒５萬人，意味過

去一個月足足有２２００萬人失去工作，佔勞動力總數１３﹒４％。美國總統特朗普再出口術，

在社交平台發文指，為保護美國公民的就業需求，他將簽署行政命令暫時停止移民入境美國。但

據外媒早前報道，美國大多數的簽證審理工作已經暫停，這意味著幾乎沒有人可以通過申請簽證

訪問或移居美國。

疫情所帶來的不單是人口流動上的閉關鎖國，糧食出口國為求自保，實施食品出口限制。二

十國集團今日將召開農業部長臨時會議，料將主要討論確保糧食安全問題。據報，目前包括俄羅

斯、烏克蘭、越南、柬埔寨等１４個國家或地區有實施出口限制。其中俄羅斯是全球最大的小麥

出口國，其對第二季的糧食出口設定７００萬噸配額，低於首季實際出口量７２０萬噸。越南則

限制大米出口。大家關注點在於，各國加大出口限制可能對經濟貧困、糧食短缺的國家造成嚴重

打擊。



＊油價低企或成惡性循環，影響環球經濟前景＊



市場要開放，經濟發展方會健康，是不少經濟學家和資本主義提倡者的看法，但現時疫情所

妨礙的不止是人口流動，有國家「被迫」限制糧食出口，工廠訂單減少，國與國難以透過供應鏈

來互相扶持，經濟如同陷入困局。較明顯的例子是武漢解封、政府鼓勵復工，但受內地消息緊密

影響的港股市場似乎未受太大提振，有分析認為其原因在於歐美疫情仍然嚴峻，以至中國工廠訂

單數字未能恢復。

既然需求仍然不足，油價低迷似是必然發生。油價下跌，企業層面看，對不少負擔高息債務

的新興美國頁岩油企直接帶來打擊，若然出現倒閉潮，油企違約或引發債災；而從國家層面，依

靠出口石油賺取外匯的產油國，財政亦會變得脆弱，更有機會引發全球性的金融危機。

即使現時特朗普表示，希望增加最多７５００萬桶戰略石油儲備，務求出招救市，但若然疫

情持續，各國繼續「閉關」，石油產出用少，倉儲總有一日會爆滿，油價再跌，經濟或進一步轉

差，環球失業率上升，需求再度下降，形成惡性循環。

上述因素是投資者作中線部署時需要考慮的問題。短線上，昨晚油價崩跌對港股氣氛的打擊

預料會持續一時間，加上這一波升浪由３月１９日低位２１１３９點至今已反彈近１３％，現技

術性回調亦屬正常，暫先回補４月６日的上升裂口（２３２３６至２３２７１點），繼而考驗

２３０００點支持力。（ｎｓ）

