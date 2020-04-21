【期油負價】特朗普考慮禁止沙特出口原油，傳沙特考慮盡快減產

《經濟通通訊社２１日專訊》紐約原油期貨跌至負值，美國總統特朗普周一（２０日）在白

宮新聞發布會表示，將考慮共和黨參議員提出的建議，防止沙特油輪在美國卸貨。

另外美國打算向國家儲備庫中儲備多達７５００萬桶石油，特朗普直指這將是很長一段時間

以來油價首次觸及上限，美國將以合適的價格購買。

不過據《華爾街日報》引述消息人士報道指，沙特正考慮盡快實施減產，而不是等到下月，

並且包括其他石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）成員國。（ａｌ）

