【油價插水】傳俄羅斯要求油企在２月產量基礎上減產兩成

《經濟通通訊社２１日專訊》據路透社引述消息人士報道指，俄羅斯能源部已要求國內石油

生產商在２月日均產量基礎上減產約２０％，以兌現全球減產承諾。

據早前達成的協議，俄羅斯必須由下月起每日減產２５０萬桶，計算基數是每日１１００萬

桶，後者只包括原油，不包括輕質油天然氣凝析油。

據熟悉相關計劃的消息人士指，俄羅斯能源部上周要求油企在２月產量基礎上減產１９至２

０％，使該國的石油產量達至協議設定的目標。（ａｌ）

