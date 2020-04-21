【全球放水】舒默敦促聯儲局在貸款計劃中納入非營利組織

《經濟通通訊社２１日專訊》美國參議院民主黨領袖舒默周一（２０日）發表聲明強烈敦促

聯儲局主席鮑威爾允許非營利組織，有資格通過儲局的實體經濟貸款計劃獲得貸款。

他又指，鮑威爾已表明儲局正積極尋找解決方案，非營利組織很可能會被納入其中。鮑威爾

亦保證，儲局正努力使各州更容易使用市政流動性計劃。（ａｌ）

