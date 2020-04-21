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21/04/2020 10:40

【新冠肺炎】明尼亞波利斯聯儲行長：當前封閉措施或過緊

　　《經濟通通訊社２１日專訊》明尼亞波利斯聯邦儲備銀行周一（２０日）公布研究報告指，
美國當前經濟限制措施的嚴格程度或過緊，封閉規模約為應有的兩倍，實施較溫和的限制措施直
到七月底，或能創造出最好的結果。
　　報告指出，如果在復活節結束封鎖，國內死亡人數可能會增加１７﹒２萬，是目前為止死亡
病例的逾四倍。而按照目前情況，團隊估計如果在７月前解除經濟限制，未來１８個月內美國將
有４１﹒８萬人死亡。（ａｌ）

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