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21/04/2020 14:36

【大熊來了】日本央行：銀行不良貸款成本上升，投資損失風險高

　　《經濟通通訊社２１日專訊》日本央行發表上半年金融系統報告指，疫情引發經濟下滑和市
場動盪，日本銀行業將面臨信貸成本上升，證券投資損失的風險。
　　另外由於資金市場緊縮，特別是美元市場，外幣融資可能出現不穩定性，將維持金融系統穩
定。而據壓力測試表明，與全球金融危機時期相比，金融機構對巨大壓力具有更高的抵抗力。
（ａｌ）

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