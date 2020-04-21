【期油負價】紐約原油期貨午後再跌至負值，曾低見每桶負４０美元

《經濟通通訊社２１日專訊》５月紐約原油期貨隔晚暴跌至負值水平，雖然今早該原油期貨

曾回升至正值水平，但午後紐油期貨再次跌至負值水平，曾低見每桶負４０﹒３２美元，該原油

期貨現升８８﹒２３％或３３﹒２美元，報負４﹒４３美元。

６月紐約原油期貨則現升０﹒１％或０﹒０２美元，報２０﹒４５美元。６月布蘭特原油

期貨現跌８﹒２５％或２﹒１１美元，報２３﹒４６美元。（ａｌ）

