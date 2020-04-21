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21/04/2020 09:02

【企業盈警】非凡中國（０８０３２）料首季純利按年跌約８億元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》非凡中國（０８０３２）發盈警，預料截至２０２０年３月３
１日止首季度純利，較去年同期之８﹒２４億元大跌約８億元。
　　公司表示，大幅下跌原因乃由於公司就於２０１９年３月出售一間聯營公司（即李寧有限公
司）６﹒８％權益錄得收益８﹒１７４億元港元，而該收益為非經常性質。根據目前可得資料，
冠狀病毒的爆發並無對集團２０２０年第一季度之財務表現構成重大不利影響。（ｕｌ）

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