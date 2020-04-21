《異動股》紐油期貨歷史首次負值收市，Ｆ三星原油期開市挫逾７％

《經濟通通訊社２１日專訊》Ｆ三星原油期（０３１７５）現價跌７﹒２４％，報３﹒５９

元兼創歷史新低；成交約９５２﹒８萬股，涉資３４２０﹒５萬元。紐約５月原油期貨於周一

（２０日）收報每桶負３７﹒６３美元，為歷史性首次出現負值收市。

受疫情影響各國經濟活動暫停，導致原油全球供應過剩，而煉油廠的原油加工量亦大幅減少

。因此，數億桶原油湧入全球各地的儲油設施，目前有破紀錄新高的１﹒６億桶石油儲存在世界

各地的油輪上，而儲油空間迅速減少，促使交易員大舉拋售。

不過６月美國原油合約收報每桶２０﹒４３美元。５月和６月合約的價差一度擴大至每桶

６０﹒７６美元，創史上相鄰月份合約的最大價差。

市場分析師引述Ｇｅｎｓｃａｐｅ一份報告，截至４月１７日的一周，庫欣的美國原油庫存

增加９％，至約６１００萬桶。由於美國原油價格處於負值區間，這意味著原油期貨的賣方必須

向買方支付費用，這還是歷史上首次。

受消息影響，石油股普遍下挫，中石化（００３８６）跌０﹒７７％，報３﹒８６元；中石

油（００８５７）跌２﹒１６％，報２﹒７２元；中國海洋石油（００８８３）跌２﹒４６％，

報８﹒３１元。

現時，恆生指數報２４２４７點，跌８２點或跌０﹒３４％，主板成交４１﹒０１億元。國

企指數報９７６７點，跌５６點或跌０﹒５８％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國石油化工（００３８６） ３﹒８６元 跌０﹒７７％

中國石油股份（００８５７） ２﹒７２元 跌２﹒１６％

中國海洋石油（００８８３） ８﹒３１元 跌２﹒４６％

中海油田服務（０２８８３） ６﹒００元 跌１﹒３２％

Ｆ三星原油期（０３１７５） ３﹒５９元 跌７﹒２４％

ＦＧＸ原油 （０３０９７） １﹒８８元 跌５﹒０５％

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（ｋｓ）

