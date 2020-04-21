《異動股》５月紐油再轉至負數，Ｆ三星原油期續穿底挫逾１３％

《經濟通通訊社２１日專訊》紐約５月原油期貨再次轉為負數水平，現報－４﹒５３美元。

Ｆ三星原油期（０３１７５）跌幅再擴大，現價下跌１３﹒１８％，報３﹒３６，盤中見

３﹒３５元再創上市新低。暫成交約４﹒１６億股，涉資１４﹒５９億元。

三桶油跌幅維持在２％至３％，中石化（００３８６）跌３﹒３４％，報３﹒７６元；中石

油（００８５７）下跌２﹒８８％，報２﹒７元；中海油（００８８３）下跌２﹒５８％，報

８﹒３元。

現時，恆生指數報２３８２５，下跌５０４點或下跌２﹒０８％，主板成交９３８﹒５４億

元。國企指數報９６２４，下跌１９９點或下跌２﹒０３％。

上證綜合指數報２８２７，下跌２５點或下跌０﹒９０％，成交２４８６﹒８９億元人民幣

。深證成份指數報１０５０６，下跌１１４點或下跌１﹒０８％，成交４００６﹒２３億元人民

幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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Ｆ三星原油期（０３１７５） ３﹒３６元 跌１３﹒１８％

中國石油化工（００３８６） ３﹒７６元 跌 ３﹒３４％

中國石油股份（００８５７） ２﹒７０元 跌 ２﹒８８％

中國海洋石油（００８８３） ８﹒３０元 跌 ２﹒５８％

中海油田服務（０２８８３） ５﹒８４元 跌 ３﹒９５％

ＦＧＸ原油 （０３０９７） １﹒９１元 跌 ３﹒５４％

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（ｃａ）

