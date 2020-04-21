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21/04/2020 15:27

《異動股》５月紐油再轉至負數，Ｆ三星原油期續穿底挫逾１３％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》紐約５月原油期貨再次轉為負數水平，現報－４﹒５３美元。
Ｆ三星原油期（０３１７５）跌幅再擴大，現價下跌１３﹒１８％，報３﹒３６，盤中見
３﹒３５元再創上市新低。暫成交約４﹒１６億股，涉資１４﹒５９億元。
　　三桶油跌幅維持在２％至３％，中石化（００３８６）跌３﹒３４％，報３﹒７６元；中石
油（００８５７）下跌２﹒８８％，報２﹒７元；中海油（００８８３）下跌２﹒５８％，報
８﹒３元。
　　現時，恆生指數報２３８２５，下跌５０４點或下跌２﹒０８％，主板成交９３８﹒５４億
元。國企指數報９６２４，下跌１９９點或下跌２﹒０３％。
　　上證綜合指數報２８２７，下跌２５點或下跌０﹒９０％，成交２４８６﹒８９億元人民幣
。深證成份指數報１０５０６，下跌１１４點或下跌１﹒０８％，成交４００６﹒２３億元人民
幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　Ｆ三星原油期（０３１７５）　　３﹒３６元　　　跌１３﹒１８％
　　中國石油化工（００３８６）　　３﹒７６元　　　跌　３﹒３４％
　　中國石油股份（００８５７）　　２﹒７０元　　　跌　２﹒８８％
　　中國海洋石油（００８８３）　　８﹒３０元　　　跌　２﹒５８％
　　中海油田服務（０２８８３）　　５﹒８４元　　　跌　３﹒９５％
　　ＦＧＸ原油　（０３０９７）　　１﹒９１元　　　跌　３﹒５４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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