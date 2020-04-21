《午市前瞻》料油價崩盤及降港評級影響不大，港股本周能守兩萬三

《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚油價崩跌，加上外媒指北韓領導人金正恩病重，地緣政治

或緊張起來，以至港府決定本周四（２３日）到期的防疫措施需延長１４日，疊加惠譽將香港評

級由ＡＡ降至ＡＡ－級別，評級展望由「負面」轉為「穩定」，為７個月內第二次降級，多方壞

消息影響下，打擊港股今早表現，恆指開報２４２４７點跌８２點已為半日最高位，其後一度急

挫６５３點報２３６７６，直逼廿天線（２３６２２點），最終半日收報２３７７２，跌５５７

點或跌２﹒２９％，穿十天線（２４１３４點）。主板成交６５０﹒５２億元。

國企指數中午收報９６１１，跌２﹒１７％或跌２１３點。

上證綜合指數中午收報２８１３，跌３８點或跌１﹒３５％，成交１５５３﹒６４億元人民

幣。深證成分指數報１０４３１，跌１９０點或跌１﹒７９％，成交２５６４﹒４８億元人民幣

。



＊５０隻藍籌股全跌，騰訊挫２％＊



據美國有線電視新聞引述美國知情官員報道指，北韓領導人金正恩接受心血管手術後狀況極

度危險，美國正在密切關注有關金正恩健康狀況的情報。然而，路透社引述韓國政府消息人士指

，金正恩並不是病危，朝鮮沒有異常行動。

５０隻藍籌股全線向下。重磅股方面，騰訊（００７００）跌１﹒９６％，報４００﹒６元

；友邦（０１２９９）挫２﹒９１％，報７０﹒０５元；港交所（００３８８）軟

１﹒６４％，報２４０﹒２元；中移動（００９４１）亦跌１﹒６４％，報６０元；建行

（００９３９）跌１﹒３１％，報６﹒０１元；工行（０１３９８）軟１﹒３７％，報

５﹒０５元；國壽（０２６２８）急挫３﹒３１％，報１５﹒７８元；平保（０２３１８）跌１

﹒５２％，報７７﹒７元。

原油交割地俄克拉何馬州庫欣的儲油空間迅速減少，美國原油期貨遭到大量拋售，美國５月

期油周一（２０日）崩跌，史上首次跌至負值，收報負３７﹒６３美元。然而，今早在亞洲市見

回升，５月期油目前為正數；而６月期油仍在２１美元水平。



＊紐油見負值，Ｆ三星原油期急插＊



石油相關股受壓，Ｆ三星原油期（０３１７５）插９﹒０４％，報３﹒５２元；ＦＧＸ原油

（０３０９７）跌２﹒０２％，報１﹒９４元。三桶油方面，中石化（００３８６）跌２﹒５７

％，半日收３﹒７９元；中石油（００８５７）挫３﹒２４％，報２﹒６９元；中海油

（００８８３）跌３﹒６４％，報８﹒２１元。

惠譽將香港評級由ＡＡ降至ＡＡ－級別，評級展望由「負面」轉為「穩定」，為７個月內第

二次降級。惠譽解釋，下調原因包括連串防疫措施導致經濟收縮、反修例運動根源未見解決，以

及香港與內地聯繫日趨緊密。匯控（００００５）跌２﹒２５％，報３９﹒１５元。港鐵

（０００６６）跌１﹒１９％，報４１﹒６元。領展（００８２３）挫３﹒１６％，報

６７﹒４元。本地地產股受壓，長實（０１１１３）跌０﹒４３％，報４６﹒９元；恆地

（０００１２）跌１﹒２５％，報３１﹒５元；信置（０００８３）跌１﹒３５％，報

１０﹒２２元；新世界（０００１７）軟２％，報８﹒８３元。

惠譽最新將澳門的評級展望從「穩定」下降至「負面」。濠賭股普跌，金沙（０１９２８）

跌５﹒２％，報３０﹒１元；銀娛（０００２７）跌３﹒６２％，報４７﹒９５元；澳博

（００８８０）挫３﹒４２％，報７﹒６２元；永利澳門（０１１２８）插跌７﹒３３％，報

１２﹒９元。



＊港防疫措施需延長，餐飲股全跌＊



特首林鄭月娥在出席行政會議前表示，於本周四（２３日）到期的防疫措施需延長１４日，

即延長禁止４人以上聚集、娛樂場所暫時停業，以及規管食肆等限制措施１４日。餐飲股全面向

下，大家樂（００３４１）跌３﹒５８％，報１４﹒５６元；大快活（０００５２）挫

３﹒４％，報１７﹒６元；翠華（０１３１４）跌４﹒１７％，報０﹒３４５元；太興

（０６８１１）軟２﹒１７％，報１﹒３５元。

中生製藥（０１１７７）首席執行長、執董及主要股東謝炳今日，與獨立第三方管理人訂立

一份配售協議，以每股１１﹒３５元出售２億股集團股份，比上日收市價１１﹒８８元折讓

４﹒４６％，完成後，他實益擁有的股份將減少至１１﹒８４億股，所持股權佔比由１１％減少

至９﹒４％。中生製藥股價急跌７﹒９１％，報１０﹒９４元，為跌幅最大恆指成分股。石藥集

團（０１０９３）挫４﹒７１％，報１５﹒７８元。復星醫藥（０２１９６）跌２﹒６４％，報

２７﹒７元。



＊黃德几：市場仍然有序，料恆指回調幅度不大＊



隔晚市場負面消息不絕，惠譽把本港的評級由ＡＡ降至ＡＡ－，美國原油價格崩跌至負數。

港股今日可謂腹背受敵，恆指先後穿１０天線（約２４１２９點）和兩萬四關，最多插６５３點

，見２３６７６點，創４月６日以來新低。金利豐證券研究部董事黃德几向《經濟通通訊社》表

示，上述兩項因素對港股多為市場氣氛上帶來影響，三桶油的表現較取決於中國實現油價，料對

其影響有限。至於惠譽降香港評級，間接影響在於長遠企業借貸成本上升。他認為現時市場仍然

有序，在內地復工復市之下，料恆指回調幅度不大，本周可守２３０００點。（ｎｓ、ｅｃ）

