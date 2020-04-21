【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒４億人幣，買騰訊中生製藥沽中芯石藥

《經濟通通訊社２１日專訊》原油價格大插水，紐約５月期油昨晚盤中一度跌至超過負４０

美元，收市報每桶負３７﹒６３美元，拖累美股表現，道指跌５９２點。恆指低開８２點，報

２４２４７點，但已是全日高位所在，突傳金正恩病危消息，市場擔心會影響朝鮮局勢，港股跌

幅擴大至６５３點，低見２３６７６。午後在２３９００點上落，最終仍瀉逾５００點，跌穿兩

萬四收市。恆指收報２３７９３點，插５３６點或２﹒２％。

按額度計算，北水全日淨流入４０﹒４億元人民幣，增加１２﹒３％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、中國生物製藥（０１１７７）、平安好醫生（０１８３３）

；淨賣出最多的依次是中芯國際（００９８１）、石藥集團（０１０９３）、融創中國

（０１９１８）。

主板成交１１０７﹒９６億元增加２３﹒３％。其中港股通成交１７１億元，佔總成交

１５﹒４％。



＊股王騰訊再次成為北水愛股，淨流入近１０億＊



騰訊控股跌１﹒９６％報４００﹒６元，北水淨買入９﹒８億元。中生製藥遭主要股東減持

２億股套現２２﹒７億元，收市跌７﹒９１％報１０﹒９４元，北水淨買入５﹒２億元。

在線醫療股成逆市奇葩，平安好醫生仍愈升愈有，收升２﹒２９％報１０７元，北水淨買入

２﹒１億元。

融創中國跌３﹒２４％報３２﹒８５元，北水淨賣出０﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ９﹒７５

中國生物製藥 （０１１７７） ５﹒２０

平安好醫生 （０１８３３） ２﹒１２

中國神華 （０１０８８） １﹒１６

中國人壽 （０２６２８） １﹒０７



淨沽出最多港股：

中芯國際 （００９８１） －１﹒０５

石藥集團 （０１０９３） －０﹒６２

融創中國 （０１９１８） －０﹒５８

小米集團 （０１８１０） －０﹒２６

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒２４

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（ｃａ）

