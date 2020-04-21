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21/04/2020 08:58

【新冠肺炎】印度漢擅自離開檢疫點違強制檢疫令，判囚４周

　　政府於上月１９日起實施從外國抵港人士強制檢疫１４天，印度籍商人涉抵港後翌日前往內
地折返時被捕，昨（２０日）承認未獲授權人員許可而離開檢疫地點，被判囚４周，成為首宗外
籍人士違例被判囚案件。
　　衛生署發言人表示歡迎有關裁決，判刑給予社會非常清晰信息，違反強制檢疫令屬刑事罪行
，政府對違反檢疫令的人絕不容忍。發言人重申，遵從強制檢疫令對全港同心抗疫至為重要。
《香港經濟日報》

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