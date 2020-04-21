【新冠肺炎】永明金融向循道衛理會觀塘社會服務處捐１３﹒７５萬

《經濟通通訊社２１日專訊》香港永明金融宣布，將會向循道衛理會觀塘社會服務處捐款

２﹒５萬加元（即約１３﹒７５萬港元），支持該組織轄下名為「拾落穗者」的食物銀行。

早前永明金融集團宣布捐出１００萬加元，支援全球各地社區對抗新型冠狀病毒疫情，此次

捐助乃該計劃的一部分，有望為生計因疫情而大受打擊的貧困家庭提供協助。（ｂｉ）

