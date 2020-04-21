【新冠肺炎】證監會：確保市場繼續妥善運作，保持高度廉潔穩健

《經濟通通訊社２１日專訊》證監會表示，會繼續積極應對新冠疫情對香港資本市場所造成

的重大影響，有關對策涵蓋一眾由證監會監管的經紀、資產管理人及其他市場中介人，以及上市

公司和聯交所，正採取彈性的處理方式，確保市場繼續妥善運作並保持高度廉潔穩健，投資者的

利益亦同時得到保障。

證監會行政總裁歐達禮表示，由於市場人士需要迅速應對新冠疫情所帶來的影響，所以該會

在剛過去一段時間的大部分工作都是以為他們提供極需的監管寬免措施作為重點。舉例來說，就

經紀如何在辦公室以外的地方記錄客戶的交易指示發出具體指引，並延遲實施若干監管措施，以

減輕一眾受規管公司在資源緊絀的情況下所面對的壓力，並就發牌事宜作出了彈性安排。就新冠

疫情所採取的一切措施均本著重要的目標，就是確保香港的國際金融市場能在這個極端艱難的情

況下以高效率、有效，並能抵禦衝擊的方式運作。



＊密切觀察衍生工具市場及賣空數據，確保不會出現系統性風險＊



證監會又指，與聯交所發出的特別指引讓絕大部分於１２月３１日財政年度年結的公司都得

以適時刊發初步盈利業績，亦就上市公司舉行股東周年大會及其他股東會議，和刊發年度報告發

出指引。

證監會亦已就在新冠疫情下的特殊市況而可能出現的隱憂加強監管力度，以確保機構及金融

市場基礎設施都能妥善地管理風險及繼續正常地運作，例如投資基金的流通性和贖回狀況，以及

基金投資者是否得到公平對待一直都是聚焦處理的範疇，尤其是當基金建議啟動流通性風險管理

措施，例如價格調整機制或暫停基金買賣的時候。

證監會又指，一直與香港各結算所保持緊密聯繫，確保它們所制訂的保證金政策能適當地應

付所面對的風險，並同時對潛在的順周期效應保持敏感度。證監會一直密切觀察衍生工具市場及

賣空數據，確保這兩個領域的活動不會帶來任何金融穩定性或系統性風險，又強調香港具有穩健

的賣空監管制度。（ｂｉ）

