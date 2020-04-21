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21/04/2020 11:30

【香港政情】消息指曾國衛將加入問責班子接替聶德權

　　《經濟通通訊社２１日專訊》ＮＯＷ新聞台報道指，多於一個消息向其透露，入境處處長曾
國衛將會離開紀律部隊，加入問責班子，接替聶德權擔任政制及內地事務局局長。該台向聶德權
查詢有關調動，是否有新任命，暫時未有回覆。
　　近日《基本法》第２２條的爭議，政府幾小時內發３份新聞稿，一度與中聯辦的說法有分別
，聶德權最終為引起混亂在社交網站致歉。
　　據了解，入境處副處長區嘉宏會接替出任處長。（ｃｗ）（ｚｚ）

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