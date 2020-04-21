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21/04/2020 13:52

【香港政情】港澳辦：支持香港警方依法拘捕黎智英等犯罪嫌疑人

　　《經濟通通訊社２１日專訊》香港警方４月１８日以涉嫌非法集結罪等罪名拘捕了黎智英、
李柱銘等１５人，部分被捕者和反對派人員認為這次拘捕是政治檢控，是對不同政見和民主運動
的打壓。國務院港澳辦新聞發言人表示，香港警方根據調查的事實及獲得的證據依法對黎智英、
李柱銘、李卓人、梁國雄、何俊仁、吳靄儀等１５名犯罪嫌疑人予以拘捕，這是維護香港法治、
秩序和社會正義的正常執法行動，將繼續堅定不移支持香港警方嚴正執法。

＊強烈譴責美英勢力政治圖謀＊

　　發言人又指，注意到美英政府和一些政客對此異常關注，急不可待地跳出來說三道四、妄加
評論，將這些人組織、策劃、參與「非法集會」美化成行使言論集會自由的民主行動，完全無視
有關非法集會遊行演化為極端暴力活動的客觀事實，公然為他們的違法犯罪行為開脫罪責，卻將
警方的正當執法行為污蔑為「政治化執法」，甚至公然要求警方撤銷有關控罪，並借口《香港人
權與民主法》向香港警方和司法機關進行政治施壓。
　　發言人指，這是對香港人權和法治的肆意踐踏，是對香港特區司法獨立和高度自治權的公然
干預，是對中國內政和主權的粗暴干涉，也再次暴露了美英勢力為香港一些反中亂港勢力撐腰打
氣的政治圖謀。對此表示強烈譴責和堅決反對。

＊支持香港警方嚴正執法，反對外部勢力干預＊

　　發言人強調，香港是中國的香港。對於中央關於香港事務的評論，香港一些反對派和激進分
子動輒詆毀為「中央干預香港高度自治」，卻對外部勢力針對香港內部事務包括警方和律政司執
法、法院判決的干預舉動熟視無睹，安之若素，甚至主動乞求外國啟動對港制裁，如此是非顛倒
、「雙重標準」，豈非咄咄怪事！
　　港澳辦強調，將繼續堅定不移支持香港警方嚴正執法，支持香港司法機關公正司法，堅決反
對任何外部勢力以任何形式干預香港事務，堅定不移維護國家主權、安全、發展利益和香港長期
繁榮穩定。（ｂｉ）（ｚｚ）

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