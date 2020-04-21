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21/04/2020 09:02

【香港政情】政府再發稿解釋對兩辦立場，聶德權對信息混亂致歉

　　《經濟通通訊社２１日專訊》政府上周六（１８日）就中聯辦是否《基本法》第２２條所指
，中央各部門在港設立的機構三度發稿，政制及內地事務局解釋原因，指由於第一稿與事實不符
，因此發稿修正，局長聶德權在ｆａｃｅｂｏｏｋ發帖對信息混亂及產生誤解表示深感抱歉。
　　政府上周六傍晚發稿回應傳媒查詢指，中聯辦是根據《基本法》第２２條第二款，設立的三
個機構之一，四小時後再修訂新聞稿，刪走《基本法》第２２條字眼。政制及內地事務局晚上發
稿，解釋刪除原因，指第一稿的字眼陳述與事實不符，因此晚上向傳媒發出修正稿。
　　政府解釋，中聯辦前身是新華社香港分社，自１９４７年成立起，一直作為中央政府的派出
機構，在港履行有關職責，而回歸後，新華社香港分社作為中央政府授權的工作機構繼續存在，
１９９９年１２月，國務院決定將新華社香港分社改名為中聯辦，因此中聯辦並非根據第２２條
第二款設立。
　　政府再在午夜發出第三篇稿，目的就是解釋有關修改，同時指出外交部駐港特派員公署及解
放軍駐港部隊分別根據基本法第１３條及１４條設立。
　　政府表示，中聯辦獲中央授權處理香港事務，有權力和責任代表中央政府，就基本法正確實
施等重大事項，表達意見，行使監督權，不存在干預香港特區根據《基本法》自行管理的事務。
（ｃｌ）（ｚｚ）

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